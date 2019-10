Mà d'obra fronterera

El Workshop de la Seu d’Urgell ja és una iniciativa consolidada que serveix perquè empreses del país es donin a conèixer a la comarca veïna i puguin captar treballadors. A la cinquena edició han participat set companyies andorranes

Per als veïns de l’Alt Urgell, Andorra és una oportunitat laboral. I per al Principat, els residents a l’altra banda de la frontera són una mà d’obra necessària. Centenars de persones creuen diàriament el riu Runer per treballar al país. Actualment, i segons les xifres que ahir va donar l’alcalde de la capital de la comarca, Jordi Fàbrega, són 1.602 ciutadans, un de cada cinc treballadors del territori veí. Una xifra significativa però que ho va ser molt més. L’esclat de la crisi econòmica la va fer caure i malgrat que ha crescut progressivament els últims anys, els de la recuperació, no ha arribat als nivells precrisi. Però el que sí que s’ha volgut potenciar els últims anys és la cooperació entre institucions per afavorir aquest contacte entre l’oferta laboral andorrana i la demanda existent a l’Alt Urgell. Jordi Fàbrega parlava de “la bona col·laboració” amb el servei d’Immigració d’Andorra durant el transcurs del cinquè Workshop ocupacional que se celebra a la Seu d’Urgell i que és una proposta nascuda per posar en contacte empresaris i treballadors que busquen un lloc de feina. Companyies andorranes hi han participat des de l’inici i en aquesta cinquena edició han estat set, la meitat del total. La iniciativa dona l’oportunitat de mantenir entrevistes individuals amb els candidats a una feina, un centenar de persones en aquesta ocasió. Una manera àgil de contacte per a les dues parts i que ajuda en una època en què el mercat laboral andorrà està especialment necessitat de treballadors perquè ha de preparar-se per a la campanya d’hivern. Andorra necessitarà sempre sortir de les fronteres per captar treballadors i el territori veí és un mercat per proveir-se, tenint en compte que també hi ha tot el jovent que s’incorpora al món laboral després dels estudis. Aquestes relacions històriques de bon veïnatge s’han de cuidar i millorar sempre que es pugui. Els fronterers sovint s’han hagut d’enfrontar a traves burocràtiques pel fet de viure la situació especial que és treballar en un país però viure en un altre, i més quan el país en el qual es treballa està fora de la UE. És important que les institucions siguin sensibles a les seves problemàtiques tenint en compte que és un flux de treballadors necessari i que hi ha beneficis a banda i banda de la frontera, Andorra té treballadors i l’Alt Urgell oportunitats laborals.