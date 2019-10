Fons per a l'habitatge

Gran part de la sessió de control a l’executiu va estar centrada en el problema de l’habitatge, la qüestió que centra els atacs al Govern, especialment de part del PS. Es van avançar alguns detalls del futur fons per construir pisos

Andorra necessita més pisos al mercat per posar fi a un problema que no tan sols angoixa la població resident, sinó que també està provocant que les empreses tinguin problemes per contractar la mà d’obra forana que necessiten, amb la consegüent afectació en el seu funcionament. El Govern aposta per impulsar un fons que inverteixi en noves construccions però que també serveixi per rehabilitar immobles per posar-los al mercat de lloguer. La fórmula que es vol bastir, i que ha d’estar legislada els primers mesos de l’any vinent, neix de la base d’una col·laboració publicoprivada. Hi estaran implicades les administracions central i comunals, però s’obre al fet que hi inverteixin els ens públics (FEDA, Andorra Telecom o la mateixa CASS) i també privats. Com a fons d’inversió, haurà d’estar supervisat per l’Autoritat Financera i gestionat per una entitat del ram. El Govern va assegurar, però, que els actius (els immobles) estaran en mans de la part pública. Se n’ha de garantir el vessant social, que tinguin un preu accessible. Tota una estructura nova i de la qual encara manquen per saber molts detalls. Per tant, sobre la qual es fa difícil opinar. És, però, una possible solució en un moment en què es necessiten ja accions sobre la taula i que siguin durables en el temps. Perquè aquesta situació requereix una solució que aporti estabilitat. Les dades són clares i les exposa el mateix Govern: cada any es necessiten entre mil cinc-cents i dos mil pisos tenint en compte que el Principat també ha d’estar preparat per a la temporalitat de la mà d’obra, amb un pic molt important de nouvinguts durant la campanya d’hivern. Un país que té tanta necessitat de mà d’obra estrangera no es pot permetre perdre-la perquè no garanteix una necessitat tan bàsica com aquesta. Però les administracions no tenen els recursos per posar-se a construir o oferir importants ajudes per rehabilitar, per tant, la cooperació publicoprivada és un camí. Sens dubte aquest continuarà sent un motiu de debat polític durant dies, i més quan les formacions es preparen per a una nova contesa electoral. Però hauria de ser l’hora de les propostes. I, per això, seria bo que es deixessin de costat els informes relatius als preus fins que no hi hagi les dades que en permetin elaborar un de realista. La població el que necessita ara són respostes.