El comú d’Andorra la Vella convocarà en unes setmanes el concurs per a la concessió de la construcció d’un telefèric al pic de Carroi. Doppelmayr és el gran favorit per guanyar ja que fa anys que mostra interès en el projecte.

Actualitzada 29/09/2019 a les 06:34

El telefèric a Carroi és un dels projectes històrics que ha anat passant de legislatura comunal en legislatura comunal sense que mai hagi arribat a cristal·litzar. El 2006 el grup Doppelmayr va arribar a fer una presentació pública de com seria la instal·lació però finalment no es va tirar endavant. En aquells moments s’estava en el pic del boom de la construcció i era època de vaques grasses. El panorama econòmic va canviar poc després i aquest va ser un factor determinant perquè no s’engegués la iniciativa. El 2012, Doppelmayr va tornar a intentar la proposta durant el consolat de Rosa Ferrer, però tampoc va reeixir. Ferrer va deixar clar llavors que enmig d’una crisi profunda el comú s’havia quedat sense capacitat d’inversió i per tant no podia participar econòmicament del projecte. L’escenari ha canviat i Conxita Marsol ja té tancat el pacte perquè es pugui fer la concessió. Entre finals d’octubre i principis de novembre està previst que es faci públic el concurs. Serà de lliure concurrència, però tot apunta que Doppelmayr serà l’única candidata. Precisament és la voluntat d’aquesta empresa de participar el que determina la convocatòria. Davant d’una inversió d’aquestes característiques, el comú volia tenir clar que hi hauria, com a mínim, un aspirant. Les informacions que s’han conegut indiquen que hi ha un consorci de diferents empresaris privats que s’han unit per a fer realitat el projecte. Els dos més importants, pel que ha transcendit, serien Joan Viladomat (cal veure si a nivell de la família o com a Saetde) i la mateixa Doppelmayr. Tampoc es coneix quin seria el pressupost, però l’única aproximació que s’ha fet pública durant aquests anys era els 40 milions d’euros que es calculava que podia costar el projecte inicial. El telefèric serà un atractiu turístic indubtable per a la capital. Més enllà de les vistes del trajecte, es preveu tota una zona d’oci en l’arribada. Sembla que l’acord del comú de la Massana, imprescindible, ja es disposa i també el de Govern. Hi haurà veus crítiques amb Marsol per engegar tot el procés tan a prop de les eleccions, però el més important és que pugui tirar endavant d’una vegada. Aquest tipus d’iniciatives són les que ajuden a diversificar l’oferta turística nacional.