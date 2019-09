Prorroga amb matisos

El ministre d’Afers Socials va explicar ahir el contingut de les exepcions a la prorroga de la congelació dels lloguers que s’aprovarà per al 2020 després de celebrar una nova reunió de la taula de l’habitatge.

Actualitzada 28/09/2019 a les 06:35

Víctor Filloy ja ho havia avançat fa uns dies. La congelació del preu dels lloguers es prorrogarà però s’introduiran “matisacions” que ja no la converteixen en una mesura generalitzada. Les excepcions proposades són tres: la primera és que en els contractes que ja han expirat no hi podrà haver prorroga si el propietari al·lega que ha de recuperar l’immoble per a ús propi o dels seus familiars; de la segona en podrà fer ús aquell propietari que no hagi apujat el preu els darrers cinc anys que podrà augmentar-lo en base a l’IPC acumulat durant el període; i la tercera afecta aquells habitatges on s’han dut a terme reformes, obres que donaran dret al titular a aplicar un augment que, en tot cas, no pot excedir el 15%. Les tres propostes es van abordar ahir durant una nova reunió de la Taula d’habitatge i, si s’aproven tal i com s’han plantejat, el que el Govern haurà de garantir és que la primera no és converteixi en un gran forat que faciliti als propietaris donar per extingit el contracte per després poder tornar a posar el pis al mercat amb l’augment que consideri. El ministre va deixar clar que la mesura inclouria un seguit de “procediments administratius” per a evitar-ho i s’ha de reclamar que siguin el màxim d’estrictes per evitar possibles intents de frau. En aquest sentit també es va expressar el raonador del ciutadà, institució que ha copsat i segueix copsant la problemàtica de lloguer i que ja fa dies que defensa la necessitat de mantenir aquesta congelació de preus per aliviar la situació de les famílies. Però és evident que aquesta és una mesura transitòria que no es pot allargar en el temps i que, per tant, cal treballar en accions que aportin solucions estables i a més llarg termini. Amb aquesta funció va néixer també la Taula de l’habitatge. Però a dia d’avui l’únic que s’ha materialitzat és la prorroga d’una mesura plantejada com a urgent. El ministre va parlar ja de possibles cessions de terreny per a construir pisos a lloguer assequible però no va precisar res més. El cert és que la pressió sobre el mercat només es relaxarà amb l’augment de l’oferta d’habitatges de lloguer i a hores d’ara no s’ha concretat cap proposta que vagi en aquest sentit. És indispensable que comencin a rutllar les primeres accions perquè han passat molts mesos i, com dèiem, la congelació no podrà ser eterna.