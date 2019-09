En una democràcia plena i sana és important que els seus ciutadans s’acostumin a sortir de manera pacífica als carrers per exigir als polítics que busquin solucions a les qüestions que els preocupen, entre les quals el canvi climàtic

Un centenar de persones, tant joves com de totes les edats, va realitzar ahir una marxa pels carrers d’Andorra la Vella coincidint amb la crida mundial del moviment Fridays for Future que va instar els estudiants de tot el planeta a manifestar-se coincidint amb l’inici dilluns de la Cimera del Clima de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) a Nova York. Al Principat en van ser cent, una petita part però igual d’important dels centenars de milers de persones de 156 països que van sortir al carrer per reclamar als polítics mesures per frenar l’escalfament global i el canvi climàtic. En un país com Andorra que fins fa molt pocs anys els ciutadans no tenien per costum sortir al carrer per fer-se escoltar i exigir als polítics que trobin solucions als problemes socials que els afecten, és molt important que siguin els joves els que agafin aquesta bandera. I és que en una democràcia plena i sana la participació activa de la ciutadania és clau i ja sigui per exigir mesures per frenar el canvi climàtic o per altres demandes socials són d’agrair totes les iniciatives d’aquests tipus que es facin de manera pacífica però reivindicativa. És el que ha passat en totes les mobilitzacions que darrerament han fet els joves del Fridays for Future, els sindicats i les associacions feministes. L’acció dels joves ecologistes contrasta amb la història no tan recent del Principat. Tradicionalment Andorra ha donat l’esquena a la preservació de l’entorn natural. En primer lloc perquè no hi havia motius objectius d’alarma mediambiental per les particularitats del país i la seva economia. En segon, perquè quan es transformen les estructures amb el turisme i l’explosió demogràfica la prioritat és una altra i no es té cap mena de sensibilitat amb la natura. Només el cultiu del tabac atura la frenètica expansió immobiliària que s’escampava per tot el país sense cap mena de respecte. I el tabac era un fre no per raons altruistes o de consciència ecològica, sinó perquè era una de les inversions més rendibles. Des de fa poc temps s’ha començat a entendre la importància, a tots els nivells, que té per al nostre futur la preservació del medi ambient després de dècades d’agressions sense miraments. Malgrat les destrosses que s’han fet encara hi ha cert marge de maniobra. Ara bé, el termini temporal per començar a prendre decisions és limitat.

