El GPS, més a prop

Si els vols de prova per validar el sistema GPS per a les operacions d’aproximació amb mala visibilitat a l’aeroport d’Andorra-la Seu són positives i la burocràcia compleix els terminis previstos, l’autorització espanyola hauria d’arribar a l’abril

Actualitzada 18/09/2019 a les 06:39

La història de l’aeroport d’Andorra-la Seu amb relació a l’autorització per part de les autoritats espanyoles de la utilització d’un sistema d’aproximació instrumental per GPS per a les operacions d’aterratge amb mala visibilitat no convida a l’optimisme. Ja han estat moltes les vegades que s’ha anunciat una data perquè Madrid donés llum verd a la utilització d’aquest sistema que ha de permetre a l’aeroport que gestionen la Generalitat de Catalunya i el Govern rebre amb normalitat vols comercials, ja siguin de passatgers com de mercaderies. Sembla, amb tota la prudència possible, que la data d’abril del 2020, la darrera que s’ha donat des de totes les institucions implicades, ha de ser la bona. Ahir es van iniciar a l’aeroport els vols de prova de validació de les maniobres d’aproximació instrumental amb GPS que permetran que aterrin avions en condicions de poca visibilitat. Si les comprovacions donen un resultat positiu es preveu que al desembre la comissió interministerial entre els ministeris espanyols de Defensa i Foment (Cidefo) i l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (EASA) espanyola rebin tota la documentació per a la seva aprovació. Si tot va com està previst, la propera primavera el sistema d’aproximació estarà en servei a l’aeroport que ha de servir de punt d’entrada a Andorra de visitants i de sortida per als ciutadans. Que tot estigui a punt a l’abril permetrà, per exemple, que els operadors turístics puguin preparar la temporada d’hivern 2020-2021 amb temps suficients per poder noliejar vols que portin esquiadors. També s’haurà de veure si totes aquelles compa­nyies que han dit que estan interessades a operar vols regulars des de l’Alt Urgell, però que no ho feien en no estar segures que els vols no es desviarien a causa de la mala visibilitat, aposten per un aeroport d’Andorra-la Seu amb el sistema d’aproximació en marxa. Que la infraestructura pugui estar a ple rendiment al més aviat possible és una bona notícia per a Andorra, que tindrà un aeroport a menys de trenta minuts en cotxe del país. Serà el moment de treballar per intentar reduir les cues de cotxes habituals en temporada alta i decidir d’una vegada per totes si es construeix un heliport nacional que pugui connectar amb l’aeroport de la Seu. Un cop a ple rendiment serà el moment per acabar els estudis que permetin saber si és viable i si és necessari un aeroport en territori andorrà. Tot a l’espera que l’abril del 2020 sigui finalment el de l’autorització del GPS a la Seu.