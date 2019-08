I Jover rectifica Rossell

Govern sembla haver entrat en una espiral de pèrdua de credibilitat. Si Gallardo ja va oferir explicacions ridícules per tapar l’error d’Estadística, ahir Jover va desautoritzar Rossell sobre les barres de les festes.

Actualitzada 29/08/2019 a les 06:31

Encara estaven ressonant ahir les perles de Jordi Gallardo sobre l’estadística titulada “Preu mitjà del lloguer d’habitatges 2014-2018”. El ministre va atrevir-se a dir que de les 920 persones enquestades “no totes tenien habitatge de lloguer i les seves circumstàncies són diferents”. Si el que diu Gallardo és veritat, el departament d’estadística fa enquestes del preu del lloguer a gent que no està en règim de lloguer. En cas que així fos, a més, se suposa que la resta viu amb una hipoteca i que han estat comptabilitzats, entenent que a més algú deu tenir el pis de propietat. A major abundament, Gallardo diu que “cal diferenciar entre la mitjana que destinen les famílies a l'habitatge i el preu del metre quadrat”. Encara intenta embolicar-ho més amb una altra nina russa amb trampa. El preu que destinen a l’habitatge és més alt que el del metre quadrat perquè inclou més conceptes. Per tant si el que diu Gallardo és veritat, el preu de lloguer encara estaria artificialment inflat. Gallardo hauria d’haver-se aturat un moment i pensar que les preguntes parlamentàries (ell en fa fer moltes) les carrega el diable. A vegades per voler fer tapar un error amb cortines de fum apareix un problema si t’has passat de frenada amb el fum. Èric Jover va venir ahir al rescat de Gallardo i va estar a una alçada similar. Va venir a dir que la premsa s’havia atrevit a considerar tractar l’estadística titulada “Preu mitjà del lloguer d’habitatges 2014-2018” com si fos una estadística del preu mitjà del lloguer entre el 2014 i el 2018. Afegint que les dades s’havien “d’acompanyar perquè no es poguessin fer males interpretacions”. Caldrà veure quines són les dades d’acompanyament, que segurament ara les hauran d’ensenyar. Jover va superar-se en desautoritzar Josep Maria Rossell, respecte a l'anunci de prohibir l’alcohol a les barres de les festes majors. Jover va desmentir sibil·linament que Govern tingui intenció de prohibir l’alcohol a les barres de festa major dient que, “més enllà de la literalitat de la frase (de Rossell), el que el ministre traduïa és la preocupació” pel consum d’alcohol. O sigui que li ha recordat el que hauria d’haver dit sense ficar-se amb les barres. Preguntat directament per si prohibiria o no va respondre que el Govern està pel consum responsable.

#2 esteve

(29/08/19 12:20)



#1 clara

(29/08/19 08:00)