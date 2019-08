Hiverns més tranquils

Les obres que van començar a final de primavera a alguns corredors d’allaus de l’RN-20 continuen el ritme previst i estaran acabades abans de les primeres nevades. Les millores han de reduir molt més el risc d’allaus a la zona

Actualitzada 25/08/2019 a les 06:38

Si no hi ha cap daltabaix de darrera hora en forma d’inclemències meteorològiques, les obres als corredors d’allaus H19, H20 i H21 de l’Hospitalet i al PE31 de Porta estaran acabades, tal com estava previst, abans de les primeres nevades. Tenint en compte que els tres primers corredors d’allaus són uns dels de més alt risc de la zona i que a la tardor del 2018 ja es van finalitzar les obres al corredor H4, també un dels que experimenta més allaus, les millores que s’estan duent a terme han de permetre minimitzar els talls a la carretera RN-20, l’accés a França, que han sovintejat els darrers hiverns. Les autoritats franceses tallaven la carretera per seguretat cada cop que hi havia la possibilitat de produir-se allaus naturals en aquests corredors malgrat que les nevades no fossin extraordinàries. Les millores als corredors permetran controlar la major part de les allaus naturals. Tot i que no es podrà garantir al 100% que la carretera estigui oberta tot l’hivern, quan es finalitzin la totalitat dels treballs que el projecte Sapyra preveu en els diferents corredors la tardor de l’any que ve, els talls s’haurien de minimitzar al màxim. Que l’únic accés per carretera a França estigui obert tot l’hivern és vital per a l’economia del Principat en general i del Pas de la Casa en particular. En el primer cas, permetria equilibrar encara que fos una mica el balanç d’operacions comercials entre els dos estats veïns, ara clarament decantat cap a Espanya. Només cal veure com any rere any el percentatge de productes que s’importen del veí del sud augmenta, mentre que els que venen del nord es redueix. En el segon cas, permetrà que tant turistes com esquiadors puguin planejar les seves estades al Pas de la Casa sense témer quedar-se colgats a la carretera i no poder arribar a la seva destinació. En paral·lel al projecte Sapyra, Andorra i França van tancar un acord el 2017 per reduir les afectacions per les allaus en altres punts de la carretera. La millora estarà acabada el 2023 i té un pressupost de 21 milions d’euros, 10,5 dels quals els pagarà el Govern. En aquest cas, la col·laboració entre els dos països ha estat vital per unes obres que si a algú afavoriran serà a Andorra. D’altra banda, l’executiu francès també s’ha compromès a invertir 136,9 milions més per remodelar del tot de la carretera, un projecte que ara mateix no està clar que es finalitzi.