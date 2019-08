Barres en festa major

El ministre de l’interior, Josep Maria Rossell, va manifestar-se ahir favorable al fet que no es puguin habilitar zones especials de distribució de begudes alcohòliques durant les festes majors per reduir les opcions d’aldarulls.

Actualitzada 24/08/2019 a les 06:56

La jornada d’ahir va ser curiosa perquè una mala interpretació de les declaracions del ministre van acabar amb un titular generalitzat en els mitjans andorrans en què s’indicava que Rossell havia demanat la prohibició de la venda d’alcohol durant les festes majors. Aquesta espècie de proposta de ‘llei seca’ no va passar de ser un ensurt d’una mala comprensió de la proposta real del ministre. Rossell aposta perquè a lesfestes majors no s’habilitin les tradicionals ‘barres’ que es posen en aquest tipus de celebracions i que acostumen a ser els punts de venda d’alcohol més concorreguts. La teoria per defensar el vet passa perquè les barres suposadament són punts més incontrolables a l’hora de limitar la venda d’alcohol o de garantir que no acabarà en mans de menors. L’alcohol es vendria només en bars i botigues (i se suposa que aquestes últimes estan tancades a les hores en què es beu alcohol majoritàriament durant les festes majors). La proposta té punts positius i negatius i cal que l’executiu ho estudiï molt bé. En primer lloc el fet de tenir menys punts de venda no està clar que ajudi a controlar la venda d’alcohol ni que sigui menor. L’únic que és segur és que els bars que estiguin al voltant dels llocs de concerts en les festes majors quedaran desbordats i només cal pensar en la de Sant Julià (aldarulls que són els que motiven la petició). Una aglomeració d’aquest tipus pot provocar l’efecte contrari. D’una banda amb tanta gent desbordant els bars el control encara serà més complicat. I de l’altra no serveix de gairebé res per al problema principal: el botellón i els seus efectes col·laterals. L’alcohol del botellón es compra en botigues i no en les barres i és el que es beu amb menys mesura atès que és relativament barat en comparació amb la venda en una barra. A més és el que més fàcilment arriba als menors. I pensar que es beurà molt menys en general per reduir el nombre d’establiments que venen alcohol és, com a mínim, discutible. La voluntat del ministre és bona, però finalment la solució només pot passar per implementar les mesures de control més estrictes possibles. La resta és educació i formació com a mitjà per combatre aquest tipus de comportaments i per evitar que els joves facin botellón.