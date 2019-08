Les eleccions a la federació andorrana de futbol tenen dos precandidats. D’una banda, Fèlix álvarez, que seria el representant de la línia continuista de la directiva que liderava Tomàs Gea, i per l’altra, Carles Riba

A falta d’un dia perquè finalitzi el termini per obtenir els cinc avals necessaris per presentar la candidatura a les eleccions a la Federació Andorrana de Futbol, Carles Riba ni tan sols sap si podrà aconseguir els suports necessaris. No és una tasca fàcil perquè l’aval és nominal i per tant posicionar-se a favor de la llista de Riba acaba sent posar-se en contra de la candidatura de la continuïtat que lidera Álvarez, però on tothom sap que el veritable líder és el vicepresident Alfonso Martín. No és d’estranyar que l’home fort no vagi en el primer pla, perquè aquesta ha estat una forma habitual de fer funcionar la federació. Si Riba ho té complicat per arribar només a la línia de sortida, les possibilitats de guanyar la cursa són petites. És curiós que el sistema faci que l’exseleccionador de futbol sala és pràcticament segur que trauria molts més vots que no pas avals. Al tractar-se d’una votació secreta, Riba podria arribar a una desena de suports, però en tot cas lluny de la vintena que sembla tenir assegurats la llista de Martín. El sistema de tenir contents els clubs ha funcionat tradicionalment dins de la federació. Tot i les irregularitats i apropiacions indegudes detectades per la Batllia, és públic que la gran majoria dels clubs (hi ha 29 vots de 25 clubs i quatre de la mateixa federació) desitjava que tot continués com estava i que Gea seguís comandant la nau des de l’ombra com va fer des que va arribar al càrrec. No és cap secret que en bona part dels clubs hi ha algun directiu o familiar de directiu que ha resultat beneficiat d’una forma o altra per la federació. El fet d’entrar a manar una llista alternativa també comportaria que s’aixecarien realment totes les catifes i no fa la sensació que ni entre els clubs ni entre els directius de l’entitat, tal com ha expressat la Batllia, hi hagi ganes reals d’arribar fins al final. Riba va contra molins de vent en un corser esquifit al qual potser ni tan sols li arriba l’alè per portar-lo fins a les aspes. El que sembla segur és que si finalment hi ha més d’una candidatura, els continuistes amenacen de guanyar per golejada. I és molt possible que durant el seu mandat el sumari es faci públic i comencin a sortir noms i situacions que encara no estan sobre la taula, però això ja no tindrà incidència en qui mana.