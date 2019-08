Cop de sort

Les autoritats fa uns mesos que van advertir de la perillositat de la zona, un espai en obres que fa dos anys que estan parades davant del Punt de Trobada, on ahir es va produir una esllavissada que per fortuna només va provocar danys materials.

Actualitzada 11/08/2019 a les 06:51

Només la fortuna ha fet que l’esllavissada d’ahir a la CG-1 just davant del Punt de Trobada tan sols s’hagi de lamentar des d’un punt de vista material i no humà. El fet que la caiguda dels rocs es produís a les sis del matí quan gairebé ningú circulava per aquest tram de la carretera i quan el centre comercial estava tancat va impedir que hi hagués una tragèdia. La ràpida actuació dels bombers i la policia, que van tancar al trànsit la carretera gairebé immediatament després de ser avisats pels treballadors que hi havia aquella hora al magatzem, també va facilitar que els danys només fossin materials. Un cop s’hagi tornat a la normalitat, s’haurà d’analitzar per què ha succeït el que ha succeït i com és que no s’havien pres mesures per evitar una esllavissada que no era improbable, tenint en compte que des de Govern ja s’havia advertit al comú de Sant Julià de Lòria de la perillositat de la zona. La corporació, per la seva banda, també ho havia comunicat als propietaris del terreny on s’estaven realitzant unes obres que estaven aturades des de fa dos anys. Segons va explicar ahir el cònsol major, Josep Miquel Vila, ja s’havia advertit als propietaris que els ancoratges que protegien la muntanya no es trobaven en bon estat. Caldrà buscar els responsables, si n’hi ha, i actuar en conseqüència. L’esllavissada, per sort, no ha provocat danys personals, i els econòmics sembla que es podran minimitzar per la ràpida actuació de les autoritats. Només sis hores va estar tallada la carretera, fet que va provocar que les cancel·lacions als hotels fossin mínimes i que el mes de temporada alta de l’estiu, l’agost, no s’hagi vist afectat. Un tancament de quinze dies de la carretera, com va succeir en l’esllavissada que es va produir a final del passat abril al Pas, hauria estat catastròfic per a l’economia andorrana. Tant per als turistes, que haurien canviat els seus plans de vacances, com per als centenars de transfronterers que venen cada dia de la Seu d’Urgell i poblacions veïnes a treballar al Principat. Si el calendari amb què treballa Govern no pateix canvis a pitjor, la carretera tornarà a la normalitat a mitjans de la setmana que ve amb dos carrils de pujada i dos de baixada. L’executiu, a més de treballar en el fixament de la muntanya, també hauria de comunicar als territoris veïns que l’accés al país es pot fer amb tota normalitat.

