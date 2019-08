Lluita contra el 'botellón'

Les festes de Sant Julià van acabar amb poca assistència de públic dimarts, forta presència policial i els dubtes sobre quines polítiques s’han d’emprendre per evitar que es repeteixin els lamentables incidents amb la policia.

Actualitzada 01/08/2019 a les 06:33

Les inaudites imatges a Andorra d’un centenar de joves insultant la policia, amb un grapat d’ells que van enfrontar-s'hi directament, han estat un toc d’alerta a tota la societat. Els vídeos han corregut com la pólvora per WhatsApp, els ha reproduït el Diari i són el tema de conversa estrella de la setmana a nivell nacional. En festes majors d’altres anys i en diferents parròquies s’havien pogut viure alguns incidents, però era difícilment imaginable que un centenar de joves actuessin conjuntament per insultar i pressionar la policia, més enllà d’arribar a llençar una pedra contra el cap d’un agent o fes destrosses en el cotxe policial. L'endemà, un dels punts en què es feia inflexió tractava de la necessitat de combatre el botellón. Aquesta pràctica s’ha convertit en un problema perquè permet superar les dues traves principals que es preveuen per intentar posar uns límits a la ingesta d’alcohol. El botellón permet saltar-se la prohibició de venda d’alcohol a menors. En tractar-se d’un grup, només cal que algú de divuit anys adquireixi les ampolles. Una vegada al parc, al banc o al lloc on es reuneixi el grup, és materialment impossible controlar que els menors no beguin. Però seria un greu error atribuir els incidents de Sant Julià a la ingesta d’alcohol per part de menors. La immensa majoria dels presents en els fets no eren menors com es veu perfectament en les imatges. Els detinguts superen els vint anys. El botellón és un problema important des del moment que elimina el filtre dels establiments a l’hora de decidir si una persona està en condicions o no de prendre més alcohol. No és un tema de fàcil solució perquè les mesures preventives mai poden ser excessives. Pensar a posar agents de control als voltants de tots els locals d’oci els caps de setmana suposaria una inversió difícilment justificable. Però existeix marge per augmentar les mesures, especialment en esdeveniments com les festes majors, on hi ha una concentració de gent molt més important i on els problemes es poden multiplicar. Però cal tenir clar que l’alcohol segur que hi va influir, però no és l’únic factor. L’educació en valors com el respecte i la convivència, finalment, és fonamental. Sense aquests valors, el risc de conductes com aquestes és molt més alt.

