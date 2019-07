Aldarulls a Sant Julià

Uns lamentables incidents van tenir lloc la matinada de diumenge a dilluns a les festes de sant Julià de Lòria quan un nombrós grup de joves va enfrontar-se a una patrulla de la policia i va atacar el vehicle policial.

Les festes majors són un escenari per esbargir-se, divertir-se i passar-s’ho bé i uns successos com els de Sant Julià no haurien de tenir lloc. Feia molts anys que en les festes lauredianes, les més populars i massives del país, no tenien lloc incidents destacables. I possiblement en les darreres dècades no n’havia tingut lloc cap de la gravetat dels d’aquesta setmana. És possible que els enfrontaments amb la policia siguin el tret de sortida per a un abans i un després. És previsible que a partir d’ara s’acabin tenint dotacions policials més nombroses i un major control sobre la venda d’alcohol i sobre la pràctica del botellón. És irònic que els joves que ahir van protagonitzar els incidents aconseguiran un efecte totalment contrari al que suposadament buscaven i que passava perquè hi hagués menys presència policial. És inadmissible tot el que va passar, però especialment greu és que es llencés una pedra contra el cap d’un agent que li va produir una ferida que va necessitar punts de sutura. L’impacte de la pedra podria haver tingut conseqüències molt més greus i dona el punt per no poder considerar el que va passar a Sant Julià com una bretolada adolescent. L’atac als agents i al vehicle se situa en paràmetres que no corresponen a un país de pau, seguretat i tranquil·litat, sinó més aviat als trists episodis que es poden veure en festes d’altres països. El comú i el govern van reunir-se ahir per establir una sèrie de mesures especials arran dels fets de la nit passada. Finalment, les administracions només poden actuar d’una forma i passa per posar molt més control amb personal de seguretat (local, privat i agents policials) i extremar els controls per evitar la venda d’alcohol a menors i evitar al màxim el botellón. És molt possible que l’última jornada de les festes d’ahir a la nit s’acabi recordant com la d’una presència de seguretat inaudita, però al cap i a la fi difícilment es pot actuar d’una altra forma. Les imatges mostren que aparentment no hi va haver cap excés policial que pogués ser considerat l’espurna per a l’encesa dels ànims i els atacs posteriors. Aquest tipus d’actituds han de ser eradicades per evitar que un grup acabi perjudicant tota la resta i que es creï una sensació de perill que en cap cas hauria d’estar justificada.

