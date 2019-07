Serveis necessaris

Quatre joves amb trastorn de l’espectre autista es beneficien del programa impulsat per la Fundació Privada Tutelar per ajudar-los a desenvolupar més autonomia. El servei està demostrant els beneficis per als usuaris.

El ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, va acudir dimarts a les instal·lacions de l’espai Joves en Inclusió per conèixer el servei impulsat per la Fundació Privada Tutelar i que es va tirar endavant per omplir un buit: el de les persones amb un trastorn de l’espectre autista sever que tenen una elevada necessitat de suport però que un cop finalitzaven l’escolaritat obligatòria els mancava aquesta atenció professional específica i diària. Ara mateix s’atén quatre joves i al setembre s’hi incorporarà un cinquè. El programa, però, està assegurat fins al desembre, que és fins quan està cobert el finançament. A partir d’aquí s’ha d’abordar el futur i la intenció de la Fundació Privada Tutelar és demanar al Govern que la incorpori a la seva cartera de serveis. Tenint en compte que està donant resultats, que l’atenció professional i personalitzada demostra que aquests joves poden guanyar en habilitats, és d’esperar la seva continuïtat. Una societat que vol ser inclusiva necessita dotar-se de recursos perquè les persones amb diversitat funcional puguin explotar al màxim les seves capacitats. Si s’ha comprovat que aquesta fórmula funciona seria un pas enrere que s’interrompés la continuïtat i l’atenció a aquests joves. I malgrat la rellevància d’esmerçar recursos en les edats més primerenques, per a la detecció precoç i perquè ja de ben petits rebin l’atenció especialitzada que requereix el trastorn, la lògica diu que aquesta atenció ha de tenir un seguiment en l’edat jove i adulta. Les dades de la CONAVA (la Comissió que valora el grau de discapacitat) apunten que hi ha 149 persones diagnosticades de trastorn de l’espectre autista. L’any passat, Salut Mental va detectar 34 nous casos entre 0 i 6 anys. Són necessaris recursos d’atenció. La Fundació Privada Tutelar s’ha convertit en un ens proactiu que fa un paper fonamental. I les entitats que representen els interessos de les persones amb diversitat funcional han de seguir empenyent perquè hi hagi més mitjans, més professionals preparats, més i millor especialització. Com passa tot sovint, l’obstacle que s’ha de salvar és la petitesa del país però serveis com el de Joves en Inclusió demostren l’efecte positiu per als usuaris i el seu entorn, la seva família, i que en la mesura del possible s’han de seguir omplint els buits d’atenció que hi pugui haver.