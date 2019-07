Segueix la incertesa

L’auditoria dels comptes del 2018 de la federació de futbol assenyala que no es pot posicionar sobre possibles irregularitats degut al fet que part de la documentació està comissada per la justícia arran de l’operació ‘Cautxú’.

Actualitzada 07/07/2019 a les 06:13

La Federació de Futbol va complir amb el compromís que havia adquirit de penjar l’auditoria dels comptes del 2018. Aquest document ha estat objecte d’un serial perquè mentre quatre clubs asseguraven que l’havien demanat per poder tenir informació més detallada a l’hora d’aprovar els comptes, la federació manté que mai ningú els va instar que donessin l’auditoria. Gaudit manifesta respecte a les acusacions d’apropiació indeguda contra Gea i García que “desconeixem quins són els càrrecs que se’ls imputa, quins fets rellevants es podrien revelar a mesura que avanci la investigació policial que s’està duent a terme així com el seu desenllaç”. D’aquesta forma s’esvaeix l’esperança que tenien alguns clubs per saber a través d’aquest document quines són les presumptes irregularitats que haurien comès els directius de la federació per ser acusats d’administració deslleial, apropiació indeguda i frau a la Seguretat Social. L’auditor no es mulla i deixa clar que “per circumstàncies alienes a la federació part de la documentació es troba confiscada per les autoritats judicials”. Sembla estrany que en un cas d’aquesta magnitud no hi hagi algun tipus de decalatge en els números si és que finalment hi ha hagut una desviació dels diners que s’han rebut de FIFA o UEFA. En cas, però, que les acusacions estiguin relacionades amb l’hipotètic cobrament de suborns a empreses que han construït les instal·lacions esportives s’entén que no hi hagi forma de detectar-ho en la comptabilitat de la federació. A hores d’ara, i és estrany, la causa judicial que més rebombori ha creat en els últims dos mesos i que manté en presó provisional Tomàs Gea i Josep García continua sent un misteri per a la immensa majoria de la ciutadania. La situació és de tal confusió que davant del rumor respecte que un directiu de la federació hauria rebut un préstec (el rumor no especificava si era de la FAF o de Gea) per a un negoci particular, l’auditor ha inclòs un paràgraf específic per deixar clar que la federació no ha donat cap crèdit a ningú. És una especificació que no té cap sentit de fer a menys que hagi estat un ‘encàrrec’ per aturar aquesta ombra de sospita. L’auditoria al final no ha servit per aportar cap nova llum a l’operació ‘Cautxú’.