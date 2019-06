'Rebel' alça el teló

El Cirque du Soleil arrencava ahir les representacions del setè espectacle creat per a Andorra. ‘Rebel’ continua la línia de ‘Diva’ i aquest cop les protagonistes són les veus masculines. Si hi haurà un vuitè muntatge és una incògnita

Actualitzada 30/06/2019 a les 06:09

El nou muntatge del Cirque du Soleil es va estrenar ahir a la nit amb l’aforament complet. Les entrades dels dissabtes es van vendre amb rapidesa però el ritme d’ocupació de la resta de funcions serà determinant per a la futura valoració de l’impacte que ha tingut la nova proposta de la companyia canadenca. Possiblement aquest és l’any més incert respecte a la continuïtat de l’espectacle, malgrat que encara ningú no el dóna per mort. Un dels factors a tenir en compte és el relleu al capdavant del ministeri malgrat que Verònica Canals es manté en el fet que s’ha d’acabar de valorar si es negocia un vuitè espectacle. És una iniciativa costosa i mai no ha acabat de convèncer tothom. Set anys després encara hi ha qui posa en dubte el retorn de la inversió. Però l’opinió majoritària del sector turístic, els qui constaten l’impacte directe de la iniciativa, ha estat sempre favorable a la proposta, i la valoració generalitzada és que ha contribuït a augmentar l’ocupació en un mes, el juliol, que cada cop era més fluix. Ara bé, per a la continuïtat s’haurà de valorar si la proposta presenta símptomes d’esgotament. Malgrat que el muntatge ha incorporat canvis al llarg dels anys i que tan Diva com Rebel han experimentat amb una altra fórmula, no és evident que la proposta del Cirque continuï donant sempre bons resultats. Però si una cosa ha quedat clar és que sigui Cirque o no, hi ha d’haver complements per a l’oferta turística del país i que aquests sempre tindran un cost. No es guanyen turistes ni nits d’hotel únicament invertint en campanyes de promoció. La competència és especialment dura a l’estiu per a un país de muntanya i es necessiten armes més potents per posicionar-se. Els esdeveniments esportius han estat i continuen sent especialment exitosos. En un dies arrenca la Copa del món de BTT i atraurà públic i, per tant, generarà nits d’hotel i despesa però les cites esportives acostumen a ser uns dies concrets i el que ha aconseguit el Cirque és atreure visitants al llarg de tot un mes. El més imminent, però, és el desenvolupament d’aquest setè espectacle. L’estrena va arrencar aplaudiments i entusiasme, igual que l’assaig general de divendres. Aquest darrer, amb un petit ensurt per l’accident d’un acròbata de la companyia durant la funció que sortosament es recupera i ahir estava entre el públic.