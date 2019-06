El Cirque, un any més

El proper divendres, 29 de juny, s’estrena ‘Rebel’, el nou espectacle del Cirque du Soleil creat expressament per al Principat. Per setè any consecutiu el Ministeri de Turisme ha apostat per la companyia quebequesa per atreure visitants al juliol

Actualitzada 25/06/2019 a les 06:38

El proper divendres la carpa situada al Parc Central d’Andorra la Vella viurà l’estrena d’un nou espectacle del Cirque du Soleil creat especialment per la companyia quebequesa per al Principat. La música serà l’eix principal d’aquesta nova edició, tot i que aquest any, sota el nom Rebel, serà un homenatge a veus masculines de cantants internacionals dels darrers 50 anys els que centraran la nova proposta del Cirque du Soleil. Per setè any consecutiu, els quebequesos aterren a Andorra i ho fan, com repeteix el ministeri des de la primera edició, amb l’objectiu d’atraure turistes al juliol en un dels mesos tradicionalment baixos quant a l’arribada de visitants al Principat. Les dues associacions de la patronal del sector hoteler, la Unió Hotelera i Autèntics Hotels, coincideixen a assenyalar, tot i que amb matisos, que la iniciativa ha estat positiva quant a l’atracció de turistes. Tot fa indicar que els establiments de les parròquies centrals faran ple els quatre caps de setmana de juliol amb actuació del Cirque du Soleil programada. Un altra qüestió és si els hotelers i els comerciants es creuen els números respecte al retorn econòmic de l’espectacle que calcula Andorra Turisme i que parlen d’uns ingressos força destacables. Més enllà de la credibilitat que puguin tenir aquestes dades, el debat que s’ha d’obrir ara mateix és el de si la fórmula del Cirque du Soleil està caducada i si s’ha de buscar un nou projecte per atraure més turistes durant el mes de juliol. En un exercici que s’està caracteritzant per la caiguda en l’arribada de visitants respecte a l’any anterior, el que passi al mes de juliol serà important per saber si es tracta d’un fet puntual o d’una tendència que hauria de començar a preocupar als responsables de la política turística del Govern. Respecte al Cirque du Soleil, Andorra Turisme s’ha de plantejar si s’ha de trencar la relació amb la companyia quebequesa després de set anys d’èxits, si s’ha de mantenir com fins ara o si s’ha de buscar un nou format d’espectacle per atraure els visitants que ja se n’hagin pogut cansar per repetitiu. El ministeri de Turisme també s’ha de plantejar si és necessari recuperar el projecte de centre multifuncional del que va fer bandera l’exministre Francesc Camp i que per diversos motius no va poder tirar endavant. És el moment de marcar les prioritats d’Andorra Turisme.