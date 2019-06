Revitalitzar el comerç

L’Empresa familiar Andorrana va organitzar ahir una jornada que va posar sobre la taula el present i el futur del comerç, i la necessitat de buscar noves oportunitats que suposin un revulsiu per al sector

El projecte d’aeroport també es va introduir ahir en les diferents intervencions que van reflexionar al tomb de la situació del comerç. Hi va haver consens sobre l’oportunitat que representaria poder tenir una connexió amb l’estranger tan potent per atreure nous mercats i deixar de dependre dels veïns. Però la qüestió és que si del present i del futur immediat es tracta, cal posar sobre la taula d’altres iniciatives i, en tot cas, confiar que es desencalli el GPS de l’aeròdrom de la Seu i que la infraestructura pugui tenir una operativa comercial per tal d’augmentar el turisme d’entorns més llunyans. Bàsicament perquè el projecte d’aeroport nacional tot just s’acaba de plantejar, i ni tan sols s’han completat tots els estudis necessaris. Ha de fer molt recorregut i el comerç té problemes més urgents a resoldre. Les mancances del país en aquesta qüestió en concret són conegudes i fa mesos que s’hi reflexiona en constatar que el comerç no es recupera al ritme de la resta de pilars econòmics del país. Andorra està relativament a prop de grans ciutats que tenen molt potencial d’oferta en l’àmbit del shopping, les grans franquícies de la tecnologia han suposat una competència per a un sector que tradicionalment era dels més forts al Principat pel diferencial de preus, els establiments nacionals també tenen dificultats per competir quan es tracta de comerç electrònic per les traves duaneres o falta de personal prou format. Aquestes són algunes de les febleses a les quals s’enfronten els establiments. S’han fet coses: els projectes d’embelliment dels eixos comercials i la creació d’una marca única per a promocionar-se fora, hi ha recursos per a la formació del personal, campanyes impulsades des d’Andorra Turisme per promocionar les rebaixes fora de les fronteres del país i unificar-ne les dates –precisament ahir van arrencar les d’estiu–, i s’ha elaborat un pla estratègic per anar desenvolupant. S’ha de seguir treballant en aquesta línia per generar resultats a més curt termini perquè els grans projectes no són cosa d’un dia. I, febleses a banda, el sector comercial del país segueix tenint potencialitats per atreure el visitant i per seguir explotant. Característiques com una oferta comercial prou completa concentrada en un territori molt petit, que ofereix en pocs quilòmetres botigues però també tot d’alternatives d’oci, esport o cultura.