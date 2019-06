Alerta viària

L’Administració ha de revisar què s’exigeix per aconseguir el permís per conduir motocicletes perquè els ciutadans que l’obtinguin surtin a la carretera amb la capacitat de pilotar amb total seguretat aquests tipus de vehicles

Actualitzada 15/06/2019 a les 06:03

Andorra està a molta distància i exigència dels països de l’entorn i també dels més punters en seguretat vial.” “Els exàmens que passen per treure’s el permís de moto tenen una exigència molt laxa i massa fàcil.” Aquestes dues sentències les va fer ahir el secretari general de l’Automòbil Club d’Andorra, Antoni Sasplugas, al circuit que s’ha instal·lat a l’aparcament d’autobusos ubicat davant de l’edifici administratiu del Govern i que té com objectiu formar els motoristes del país. Aquesta és una de les accions emmarcades en la campanya de seguretat viària engegada per l’ACA i el Govern i que té l’objectiu de reduir a zero els accidents mortals a les carreteres. Sasplugas encara va anar més enllà i va lamentar que es pugui conduir una moto d’alta cilindrada només havent superat un examen que consisteix a passar uns cons en un circuit tancat de formació. “Se’ls considera aptes però no saben anar per la carretera, no han educat la mirada, ni tampoc saben com funcionen els elements electrònics o com posar els pesos a la moto”, deia el secretari general de l’ACA, que finalitzava assenyalant que s’obté el permís de conduir motos sense haver “interioritzat la sensibilitat de la prudència”. Les sentències de Sasplugas ens haurien de fer reflexionar i molt com a societat. Cap país que es consideri avançat i capdavanter es pot permetre que una part de la responsabilitat d’una xacra com és els sinistres viaris sigui per no comptar amb una política adequada de prevenció respecte a la seguretat viària. Encara és més preocupant que, segons es desprèn de les paraules del secretari general de l’Automòbil Club d’Andorra, pràcticament es regali el permís per conduir motocicletes, tant de petita com de gran cilindrada. I encara és més preocupant pel fet que les motocicletes acostumen a utilitzar-les la gent més jove. La combinació de manca de preparació per pilotar motocicletes i joventut és un còctel molt perillós que l’Administració no ha de permetre que circuli per les carreteres. Davant les paraules d’Antoni Sasplugas, l’Administració hauria d’actuar perquè les persones que obtinguin el permís per conduir motocicletes ho facin amb la total capacitat per pilotar uns vehicles que per les seves característiques són els que tenen les de perdre quan es veuen involucrats en un accident de trànsit.