Escorxador de segona

Un informe sobre la situació de l’escorxador nacional inclòs al plec de bases per a la reforma i millora de la infraestructura posa en relleu una sèrie de mancances que, per exemple, suposen un risc de contaminació de la carn

Actualitzada 02/06/2019 a les 06:06

Llegir la memòria del plec de bases del concurs per a la reforma i millora de l’escorxador nacional és com a mínim preocupant per als consumidors. L’informe que han elaborat els tècnics encarregats d’assenyalar quines són les actuacions que s’han de dur a terme per millorar la infraestructura parla clarament d’unes instal·lacions obsoletes que posen en perill la seguretat dels operaris i que en diverses part del procés de matança i preparació de la carn es corre el risc de contaminacions indesitjades. No sabem, perquè mai s’ha informat al respecte, si algun treballador de l’escorxador ha patit mai un accident laboral per culpa de les mancances de la infraestructura o si mai s’ha contaminat alguna de les canals dels animals que s’han sacrificat a l’escorxador. En el segon dels casos cal confiar en el fet que les autoritats sanitàries hagin fet la seva feina de control i no hi hagi hagut cap perill per a la població que hagi consumit carn provinent de l’escorxador nacional. Tampoc és admissible, per molt que els animals vagin a la instal·lació a ser sacrificats, la existència de mancances que provoquin el seu patiment innecessari. En aquest cas, la infraestructura amb mancances és l’escorxador nacional, una instal·lació que va entrar en funcionament fa ara vint anys, però no seria d’estranyar que altres amb els mateixos o més anys de vida presentin deficiències. Les de l’escorxador s’han detectat arran dels treballs de reforma de la instal·lació que un cop finalitzats l’haurien de convertir en una infraestructura modèlica. Seria desitjable no haver d’esperar a la realització d’un projecte de millora per saber si una infraestructura presenta o no mancances i esperar a dur a terme les obres per endreçar-la. Potser seria necessari crear un pla de vigilància de les diferents instal·lacions nacionals i comunals que permetessin saber quines mancances tenen i actuar ràpidament en cas de necessitat. I és que a l’informe sobre l’escorxador només es fa una enumeració de les deficiències de la infraestructura però no s’indica des de quan els operaris han estat en situació de risc o des de quan hi ha hagut perill de contaminació de la carn per culpa d’unes instal·lacions defectuoses. Cal actuar ràpidament en els casos on hi hagi mancances i no esperar que hi hagi incidents que hàgim de lamentar.