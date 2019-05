Pal Arinsal enceta l'estiu

Actualitzada 26/05/2019 a les 07:39

Mentre els bikers feien els primers descensos a Pal Arinsal, inaugurant així la temporada d’estiu, el cap de Govern, Xavier Espot, es referia, en unes declaracions a la diada de Canòlich, a la situació de pre-dissolució de la marca Vallnord. Perquè Vallnord Pal Arinsal comença aquesta nova campanya estival sota un clima enrarit, per la decisió d’Ordino Arcalís d’abandonar el vaixell comú ara que també està dins de Grandvalira. Tant el director del domini, Josep Marticella, com el conseller de Turisme de la Massana, Sergi Balielles, reclamaven aquesta setmana “calma” i “seny” per abordar aquest procés i perquè la discussió no contaminés la gestió de l’estació ni els seus clients. És l’opció més intel·ligent, malgrat que en aquests casos tot sovint es fa difícil evitar retrets o declaracions més gruixudes. Però bé, també va succeir amb Grandvalira i els socis van poder salvar la relació. El cap de Govern va parlar de la situació de pretrencament per explicar que es reunirà la setmana vinent amb els cònsols de la Massana i d’Ordino per abordar-la i en qualitat d’“àrbitre”. A l’executiu li toca asserenar i mirar que la solució final sigui la més beneficiosa per a les dues parts i per al país. A hores d’ara és complicat predir com acabarà tot plegat però la voluntat comuna ha de ser aquesta, que els efectes negatius siguin els mínims i que no es deixi perdre una marca que ja té un recorregut al món de l’esquí. En tot cas, Pal Arinsal enceta ara uns mesos importants, atesa la rellevància que des de fa uns anys se li està donant a la campanya estival i al lligam de l’estació amb la pràctica de BTT, potenciat amb les competicions internacionals que ha acollit i seguirà acollint. És important que la rutina segueixi mentre als despatxos se soluciona el futur de la gestió conjunta. L’estació massanenca té per endavant l’objectiu de crèixer en vendes i que la facturació de l’estiu arribi a ser el 10% de la global. S’ha fet una aposta decidida per la desestacionalització i no es pot perdre de vista aquesta fita, un dels grans reptes que Andorra ha de seguir treballant i potenciant. De moment, i malgrat les baixes temperatures, ahir un bon grapat de riders es van acostar fins al domini, que va obrir parcialment el Bike Park. Molts d’ells, esportistes de la disciplina, que avalen la qualitat de les instal·lacions.