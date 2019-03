Més llenya al casino

Si les múltiples demandes administratives encreuades i els corresponents recursos no eren suficients per tenir la concessió del casino en un laberint de difícil sortida, ara arriba el que faltava: querella criminal per corrupció

Actualitzada 12/03/2019 a les 06:34

Tot el procés per a la selecció de les ofertes i l’adjudicació del casino ha estat un nyap i el Consell Regulador ha aconseguit que tots i cadascun dels aspirants hagin acabat indignats, fins i tot el que va guanyar. La situació legal és literalment una bogeria en què les reclamacions d’uns s’encavalquen amb les dels altres i en què fins i tot es pot arribar a disposar de sentències que atorguin en paral·lel, en ser casos diferents, la llicència a més d’un grup. O també que els tribunals donin la raó a una candidatura com a guanyadora i d’altra banda hi hagi una sentència que declari el concurs nul. Esperem que no s’arribi a aquest extrem, però tot és possible amb la teranyina legal existent. Per economia processal seria bo que s’hagués pogut agrupar tot en un sol tema, especialment perquè la resolució sobre cada cas té una incidència directa sobre la resta de causes. Ara s’entra en una nova dinàmica perquè en arribar una querella criminal la part penal pren el comandament i quedaran aturats tots els procediments administratius fins que hi hagi sentència. Aquest és un punt fonamental, perquè en cas que els tribunals apreciïn corrupció en la figura de Víctor Tàpies per haver treballat per al Govern com a assessor del concurs i amb Jocs SA, la partida quedarà tancada a totes bandes. Es decretarà la contaminació del procés i s’haurà de tornar a convocar. Aquest és un dictamen, però, d’incertes conseqüències perquè automàticament entraran en cascada una rere l’altra les demandes dels diferents grups contra el Govern per danys i perjudicis. Arribats a aquest punt, l’actual executiu ja fa dies que se’n va desentendre i ha passat la patata calenta al proper Govern. És de suposar que ha estat més fàcil no executar l’entrega de la llicència i sortir del punt de mira de possibles accions legals. Està tot tan boirós que és molt difícil saber qui té raó perquè l’enfrontament no s’ha limitat a Govern envers els operadors, sinó que els mateixos aspirants entre si, i l’exemple més clar és que Jocs SA i Lleure 3D tenen una guer­ra oberta que hauran d’acabar dilucidant els tribunals. El casino era un bon complement per portar turistes de qualitat, però en aquest punt haurien d’haver agafat un equip professional des del primer dia per fer el concurs.