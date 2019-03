La policia ha alertat d’una onada de robatoris que s’han anat succeint des de divendres fins ahir en despatxos professionals i oficines. Els delinqüents han aprofitat els dies de festa per entrar i endur-se diners i objectes de valor

Actualitzada 06/03/2019 a les 06:42

La gran diferència entre l’onada de furts que ha estat tenint lloc els dar­rers dies i d’altres anteriors és que els lladres s’han emportat d’un dels indrets dues armes de foc. No cal una situació d’alarma però sí extremar les precaucions, especialment les forces de l’ordre, a l’hora de fer els controls, que s’han incrementat. Segurament l’objectiu dels delinqüents és vendre-les, però és una situació que cal tenir en compte. Pel modus operandi és molt possible que el grup hagi marxat, ja que la seva estratègia es basava en la falta de personal a les oficines tancades pels dies festius. Un cop la gent ha tornat a la feina el més probable és que hagin marxat. Com que es tracta d’una investigació en estat embrionari, encara és aviat per tenir certeses, però tot apunta que seria una banda de fora, com és habitual, i que tal com ha entrat ha sortit aprofitant el trànsit massiu de turistes. La policia ha fet una sèrie de recomanacions a la ciutadania, especialment perquè s’avisi si s’escolten sorolls estranys a les portes dels habitatges dels veïns. També es recomana que es tanquin amb clau tots els habitatges i que la gent estigui atenta a possibles actituds sospitoses. Per a tothom que tingui qualsevol indici s’ha recordat que per posar-se en contacte ràpidament amb al policia s’ha de trucar al 110. La col·laboració ciutadana és clau perquè la policia pugui capturar els lladres si és que encara romanen a Andor­ra. Perquè tot i els reforços és impossible cobrir tot el territori i és més fàcil reaccionar operativament davant d’un avís que les rondes exhaustives sense un punt clar on concentrar-se. Perquè paral·lelament als robatoris en oficines i despatxos professionals també han tingut lloc un parell de robatoris en habitatges de Sant Julià. En aquest cas se sospita de la presència d’una dona que podria actuar sola, però que molt possiblement vagi acompanyada. Es tractaria de dos grups que tenen objectius diferents (despatxos i domicilis) però que tenen una forma similar d’operar. Busquen aprofitar que els espais on entraran estiguin buits i penetren utilitzant la força. Les mesures de precaució són molt importants, especialment en els període de gran afluència de turistes, que són els predilectes perquè les bandes vinguin a actuar a Andorra.