La desafortunada frase del president d’un equip de futbol envers una linier en què la comminava a dedicar-se a planxar ha obert una polèmica sobre si el masclisme encara és ben present dins de certes especialitats esportives.

Actualitzada 03/03/2019 a les 06:48

El futbol és possiblement l’esport que desperta més passions i és sens dubte el més popular si s’agafa tot el planeta com a referència. Al sud d’Europa ho és sense cap tipus de dubtes. És també un esport on el masclisme i l’homofòbia estan a l’ordre del dia i en què la xifra de milers de milions d’euros que es mouen són excusa perquè no s’hagi actuat contra aquestes actituds amb tanta fermesa com en d’altres espais. L’incident que recull l’acta del partit de la qual es va fer ahir ressò el Diari és un fet per reflexionar. La Unió Esportiva Santa Coloma és un club històric, amb un brillant palmarès dins de la lliga nacional i que té múltiples equips de base. S’ha de donar per bona l’acta del partit ja que recull de forma molt detallada el que va passar i fins i tot indica que el president del club va intentar dir que havia estat un pare de la graderia qui havia proferit el menyspreu envers la linier. El club manté i reitera que no va ser el president qui va ser el protagonista d’aquesta situació, però el reflex de l’acta amb els comentaris exactes i les apreciacions dels àrbitres i personal federatiu present en el camp són els que prevalen. Fins i tot l’ubica on era en el moment de la frase. La descripció de l’incident és meticulosa i recull que “el Sr. presidente de la UE Santa Coloma, que se encontraba en la grada con la afición de su equipo, se ha dirigido a la asistente número 2 diciendo: ‘retírate del arbitraje y dedícate a planchar. Tienes la cabeza hueca, lo volvería a decir otra vez, no tienes ni idea, aprende un poquito’. Después de todo esto, el presidente se ha encarado con el observador del partido, Sr. Pere Armenta, encarándose cara a cara que él no ha sido la persona que ha propinado dichos insultos a la asistente número 2”. Mostra que ja en el camp es va intentar canviar el culpable fins i tot abans que s’hagués redactat l’acta amb la qual cosa ja quedava clara la intenció de desviar l’atenció. El millor seria, davant les evidències i a menys que hi hagi un cas deprevaricació en l’equip arbitral i /o l’observador envers el Santa Coloma, haver demanat disculpes. La tàctica és negar-ho tot, la qual cosa al final farà que no s’avanci ni un mil·límetre en aquest problema. El més fàcil per evitar problemes era donar la culpa a un espectador, però aquest no és el camí.