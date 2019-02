Controls policíacs

Actualitzada 26/02/2019 a les 07:51

Les estadístiques indiquen que encara es mantenen uns nivells alts de sinistralitat, especialment importants en el nombre d’accidents amb lesions. Les característiques de la xarxa viària nacional són, en teoria, un escenari per a una xifra baixa d’accidents. En tractar-se de trams on la velocitat és moderada el nombre de sinistres amb lesions hauria de ser relativament baix i, en tot cas, la xifra es podria disparar en els accidents sense ferits fruit de l’alta concentració de vehicles. La sinistralitat, a diferència de la majoria de països, no està tan directament relacionada com en d’altres indrets amb l’excés de velocitat. Perquè a banda d’haver-hi només un grapat de trams amb rectes de certa distància a la majoria s’hi han col·locat radars, fet que provoca un efecte dissuasiu entre els conductors. El problema fonamental és l’alt nombre d’imprudències que es cometen i que acaben sent el motiu fonamental dels xocs. La campanya començarà demà i finalitzarà el 10 de març. A banda dels controls dels radars es faran vigilàncies per als avançaments indeguts, el no seguiment de les indicacions dels semàfors, no respectar les senyalitzacions, les infraccions en la cessió del pas a d’altres vehicles o l’entrada en els passos de vianants quan algú els hagi de creuar, entre d’altres. Els comportaments imprudents es controlaran a les carreteres interurbanes i a les secundàries situades a l’extraradi de les diferents parròquies. La policia farà un desplegament especial d’agents en els llocs susceptibles de poder constatar les infraccions com, per exemple, les interseccions amb semàfors i/o passos de vianants, encreuaments amb obligació de cedir el pas o trams de línies contínues. També s’intensificarà l’ús del radars mòbils. La campanya intenta tenir un efecte dissuasiu i s’ha dut a terme en aquesta època de l’any perquè és una de les que acaben tenint més afluència de vehicles coincidint amb la campanya d’hivern. Els conductors han de fer un esforç d’acompliment de la normativa de trànsit per aconseguir una rebaixa substancial dels sinistres. Campanyes com la que anuncia la policia acaben sent necessàries per donar un toc d’atenció i per recordar els comportaments al volant que cal que siguin erradicats.