Túnel gratuït?

La concessió del túnel d’Envalira no acaba fins al 2032 i rescatar el peatge tindria un cost que l’Administració difícilment podria assumir. El Govern paga 600.000 euros l’any perquè el peatge costi la meitat als ciutadans del Pas

Actualitzada 18/02/2019 a les 06:48

La reclamació per part dels veïns i comerciants del Pas de la Casa de rescatar el peatge del túnel d’Envalira per als residents i treballadors fixos de la localitat encampadana sorgeix de manera regular, sobretot quan s’apropen eleccions, que és el cas actual, o quan es viu un hivern dur que complica la circulació pel port de muntanya. El 2014 es va decidir que les barreres del peatge s’aixequessin per a tots els conductors si coincidien el tancament del port d’Envalira i la prohibició de circular per la carretera d’accés a França. Aquesta mesura va canviar el 2017, quan es va acordar amb la concessionària del túnel la gratuïtat de la galeria sempre que es tanqués el port d’Envalira, independentment si es podia circular o no per França. A més, els residents al Pas de la Casa gaudeixen d’una reducció del 50% del cost del peatge durant tot l’any. És a dir, que en comptes de pagar els 6,80 euros que costa el peatge, els habitants de la població només han d’abonar 3,40. Tot plegat, li costa al govern cada any 600.000 euros que abona a l’empresa que gestiona el túnel d’Envalira, que té la concessió fins al 2032. Fent una senzilla regla matemàtica, aconseguir la gratuïtat total de la galeria per als residents del Pas de la Casa tindria un cost de 600.000 euros més a l’any, uns diners que, segons assenyala en declaracions al Diari el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, la corporació hauria d’estudiar si pot assumir o no. Torres no ho descarta i considera que s’ha d’analitzar si el comú pot assumir una partida tan elevada només per donar un servei a una part de la parròquia. I és que de la mateixa manera que els veïns i comerciants del Pas de la Casa se senten discriminats per ser l’única població d’Andorra on es paga per entrar o sortir –obviant l'existència del port d’Envalira–, si la gratuïtat del túnel fos només per a una part de la població andorrana, la resta també es podria sentir marginada. Davant la impossibilitat, pels diners que costaria a l’Administració rescatar el peatge abans del 2032, una solució seria que la gratuïtat del túnel per als ciutadans del Pas de la Casa fos només en època hivernal, potser el mateix període en què és obligatori l’ús d’equipaments. El temps que es triga a creuar el port d’Envalira quan la carretera està en perfectes condicions no justifica la gratuïtat del túnel només per a uns.