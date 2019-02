Actualitzada 10/02/2019 a les 08:08

Com sol succeir quan es planteja un canvi d’aquestes característiques la prova pilot del comú de la capital que barrava el pas en sentit baixada a l’avinguda Príncep Benlloch, en el tram comprès entre la cruïlles amb els carrers Ciutat de Valls i Baixada del Molí, va generar opinions a favor i en contra i, fins i tot, recollides de signatures paral·leles. Es tractava d’un test per valorar la viabilitat de deixar un únic sentit de circulació i aprofitar per, amb un únic carril per als vehicles, ampliar voravies i embellir la zona. Un assaig del qual s’ha extret la conclusió que la zona no està preparada per un canvi d’aquestes característiques perquè l’alternativa de pas per als cotxes que vulguin circular en sentit sud és el carrer Ciutat de Valls, i no és una via que es consideri adequada per a suportar aquest nivell de trànsit. És d’agrair que cada cop hi hagi més consciència per part de les administracions que s’han de guanyar espais per als vianants en detriment dels cotxes. Però per això s’han de salvar dos problemes. El primer és que no sempre hi ha les alternatives viàries per garantir que aquestes mesures no acabin provocant que intentar treure cotxes d’un carrer, generi col·lapses en un altre. I això porta al segon problema: encara hi ha massa cultura d’anar amb el cotxe a tot arreu però és que tampoc hi ha suficients alternatives per deixar el vehicle a casa. Un peix que es mossega la cua. En tot cas, segur que amb una xarxa de transport públic adequada la xifra de cotxes en moviment minvaria. I aquest és un vell problema que no s’ha resolt i que resta pendent dels efectes que puguin tenir mesures com la reordenació de les línies de bus. Descartat el sentit únic a Príncep Benlloch el que es planteja és una reforma similar a la de la part alta de l’avinguda Meritxell. Allà també es va decidir que el sentit únic no era factible, però la reforma, tot i mantenir-se els dos carrils de circulació, sí que ha aconseguit guanyar amplitud en les voreres. La zona de Príncep Benlloch també necessita un rentat de cara i la cònsol major ha assegurar que en “qüestió de dies” s’anunciarà quina és la reforma prevista a la via. I recorda que el projecte es pot tornar a estudiar transcorregut un temps. S’han de seguir incentivant els espais per als vianants però no és una qüestió que es resoldrà només traient carrils de circulació i ampliant voravies.