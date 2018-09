Nou festival de música

El Govern té tancat un pacte amb Clippers’ Live, organitzadors del festival musical de Cap Roig, per impulsar per a la pròxima temporada un conjunt de concerts que serveixin com a atractiu dins de la temporada baixa

Actualitzada 21/09/2018 a les 06:40

El ministeri de Turisme vol traslladar al Principat el model exitós de festival musical que es celebra cada estiu a Cap Roig. El projecte, en primera instància, sembla una bona iniciativa per tres motius. El primer, perquè la voluntat és fer concerts de petit format amb un nombre limitat d’entrades. Buscar macroconcerts ja va quedar clar que no és una bona opció pel tipus de públic que es vol. El segon, per l’estratègia de situar els espectacles entre finals de maig i principis de juny, perquè ajudaria a potenciar l’arribada de turistes en temporada baixa. A més, el fet de portar artistes importants abans que comencin les gires d’estiu facilita l’assistència de públic. El tercer és que el projecte s’ha concebut des de la prudència, i la intenció és fer d’entrada només dos o tres espectacles, tot i que és possible que pugui ser-ne algun més. I aquí cal assenyalar que el ministre Camp va actuar assenyadament en renunciar que es fes la primavera passada. Existia la possibilitat d’haver començat el 2018, però Turisme va considerar que era massa precipitat tenint en compte que cal un temps prudencial per poder vendre les entrades. Les arrels intrínsecament positives del projecte no garanteixen, però, l’èxit. Cal no oblidar que el principal intent d’atreure turistes a través de concerts (Andorra Red Music) no va funcionar. Era un projecte massa ambiciós i ha de servir com a exemple de ser molt més moderats a l’hora de comprometre’s, ja que sovint el resultat final és una incògnita. S’ha de tenir clar que va ser Miguel Lao, impulsor de Principadel, qui va tenir la idea d’associar-se amb Clipper’s Live per portar un festival similar al de Cap Roig, però poc tenia a veure amb aquest perquè es tractava de fer concerts durant els caps de setmana amb més afluència de la temporada d’hivern. Els problemes econòmics de Principadel i l’aturada de les obres van significar que la intenció de tirar endavant el festival musical quedés aturada. Va ser el moment en què Turisme va repescar la idea i va negociar amb Clipper’s Live. Si no es produeix cap daltabaix, la pròxima primavera es veurà la primera edició del festival de música, i el projecte és engrescador, perquè el cartell d’artistes que té Clipper’s Festival és d’altíssim nivell.