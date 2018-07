El Govern ha fet el pas perquè la reputació que els establiments turístics tenen a la xarxa influeixi en la classificació que se’ls dona. Un aspecte important tenint en compte que les valoracions dels usuaris cada cop prenen més rellevància

Actualitzada 14/07/2018 a les 06:47

En plena era tecnològica i d’irrupció de les noves tecnologies en tots els àmbits de la vida tenir una bona reputació a la xarxa esdevé cabdal. Més encara si la teva activitat professional, sigui personal o ostentis un negoci, en depèn. En un país on el turisme és el principal motor econòmic, com és el cas d’Andorra, aquest aspecte pren especial rellevància en el cas dels establiments hotelers i els restaurants. Actualment el 75% de les cerques de viatges i el 70% de les reserves d’hotel ja es realitzen a través d’Internet, segons un estudi que va realitzar Google l’any passat per analitzar els canvis, tendències i reptes que afronta el sector. Aquestes xifres evidencien que les xarxes socials i els cercadors ja s’han convertit en les dues principals fonts d’informació per buscar destinacions vacacionals i també per formalitzar les reserves d’allotjament. Una circumstància que només es pot aguditzar, ja que la tendència és anar realitzant aquestes pràctiques des del mateix telèfon mòbil intel·ligent. En aquest context, els negocis han de tenir molta cura de la seva reputació a la xarxa, un espai de llibertat en què l’internauta té via lliure per emetre opinions a favor o en contra i per enfortir, o al contrari, ensorrar, la reputació corporativa. Un aspecte que pot significar l’èxit o el fracàs per a qualsevol empresa. Per això, la Llei d’allotjaments turístics que el Consell General va aprovar l’any passat preveu fer un control de la reputació en línia de 250 establiments. Aquesta setmana s’ha fet el pas definitiu adjudicant a una empresa el control de la reputació a través de la recollida de la informació que els hotels, aparthotels, hostals, residències i pensions –els pisos turístics n’estan exclosos ara per ara– tenen disponible a Internet. De les dades que en surtin el Govern acabarà de realitzar la classificació dels establiments, la qual cosa significa que la reputació en línia tindrà un pes significatiu per decidir la qualitat que s’adjudica a un determinat negoci. La reputació es calcularà a partir d’una puntuació que anirà del zero al cent i en la qual vuitanta serà el punt de partida per millorar-la i, per tant, la classificació que acabi tenint l’hotel en qüestió. Es tracta d’uns aspectes que, a falta d’acabar d’elaborar el reglament, el sector veu favorablement perquè considera que ajudaran a millorar els serveis que s’ofereixen.