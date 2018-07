Per fi, The Cloud

Quatre constructores andorranes s’han presentat al concurs per a les obres de construcció de l’edifici The Cloud. La previsió és que els treballs puguin iniciar-se al setembre amb la finalització de les obres cap al 2021

Actualitzada 13/07/2018 a les 06:44

L’edifici The Cloud amenaçava fa temps de convertir-se en un d’aquells mites per als quals passen els anys i es van anunciant però que mai arriben. L’adjudicació de les obres de construcció és el cop definitiu que demostra que l’obra tirarà endavant. És una gran notícia perquè després dels múltiples problemes que s’han viscut des de l’inici del projecte semblava que quan el Govern finalment s’havia decidit a licitar-lo arribaven noves dificultats per aconseguir tirar endavant l’obra. És cert que, com passa sovint, el fet que The Cloud sigui una realitat ha necessitat una dosi de sort i una carambola estranya. Si Andorra Telecom no hagués decidit expandir-se en d’altres camps i no hagués comprat accions de l’operadora espanyola MásMóvil segurament el procés encara estaria als llimbs. Perquè val a dir que van ser finalment els més de vint milions de benefici d’aquesta operació els que van desencallar el projecte. Els dubtes sobre el cost de l’obra havien fet que una part del Govern, i de la societat, preferís que s’utilitzés el terreny per a un altre ús. Perquè finalment l’edifici no pot superar els 39 milions d’euros, però és una xifra molt important quan encara no s’ha aclarit ben bé quins seran tots els usos que s’hi donaran. Les quatre empreses que s’han presentat opten a la construcció de l’estructura, els fonaments i les instal·lacions tècniques amb un cost aproximat de 31milions d’euros. Al final el Govern ha jugat amb el coixí dels beneficis de l’operació MásMóvil per garantir-se que l’edificació no tindrà un fort impacte en els comptes. Més de vint milions d’euros són un molt bon coixí per evitar crítiques per l’excés de despesa. I val a dir que és normal que finalment s’hagin utilitzat aquests diners, fruit d’una gran operació borsària casual, per a un dels punts que han de ser capaços de generar sinergies en el camp de la tecnologia. Perquè el repte que té tant el Govern com Andorra Telecom és dotar l’edifici dels continguts que el justifiquin. Fins ara s’ha manifestat que era difícil tancar l’arribada d’algú quan ni tan sols era clar si l’edifici es feia. Ara ja se sap fins i tot la data d’obertura estimada i per tant no hi ha excusa per aconseguir atreure els continguts que estiguin a l’altura del que s’espera de l’edifici.