Menys població activa

La població total ha crescut els darrers vuit anys un 6% i se situa en 74.794 persones, però s’ha reduït el nombre de les que estan al mercat laboral i estan formalment ocupades. La població activa era el 2017 de 44.000 persones

Actualitzada 29/06/2018 a les 06:44

El departament d’Estadística va publicar ahir per primer cop un informe que analitza la població activa, inactiva i desocupada del Principat amb les dades anuals corresponents al període 2010-2017. L’estudi posa en relleu que en aquest període s’ha incrementat en un 6% el nombre de ciutadans i s’ha passat dels 70.290 als 74.794, però que s’ha reduït el gruix de persones que estan al mercat laboral i estan formalment ocupades. Tot i l’augment d’habitants dels darrers vuit anys, la població activa s’ha mantingut estable, amb unes 44.000 persones ocupades, però en canvi la taxa d’activitat dels ciutadans d’entre 15 i 64 anys ha anat disminuint de forma sistemàtica fins al sis per cent actual. L’envelliment progressiu de la població i la reducció del nombre de joves que treballen, conjuntament amb l’increment en un 30% de les residències passives, són els factors que expliquen que l’índex de treballadors ocupi el nivell més baix des de l’any 2010. És un fet que la piràmide poblacional d’Andorra és molt diferent a la de fa algunes dècades. Abans la gran majoria de la població treballava i la quantitat de persones jubilades que vivia al Principat era molt inferior a l’actual. També hi havia menys joves nacionals que ara, molts dels quals continuen estudiant quan arriben a l’edat de treballar. Un fet que evidencia l’informe del Govern, que assenyala que s’han reduït en un 35% els permisos de treball entre els joves de 15 a 24 anys. També ho han fet, en aquest cas en un 13%, els permisos de treball entre el col·lectiu que concentra més treballadors, el format per gent d’entre 25 i 54 anys. Es pot dir que la piràmide poblacional del Principat s’està convertint en un quadrat amb cada cop més gent inactiva laboralment parlant, una xifra que va arribar l’any passat a les 30.000 persones. Que hi hagi més ciutadans, però proporcionalment menys persones que treballen, afecta directament la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) que ha de fer front a un creixement de les despeses tant de jubilació com sanitàries, però amb menys persones que cotitzen. És a dir, amb menys població activa, menys ingressos d’empreses i assalariats a la CASS. Que l’índex de treballadors s’hagi situat en el nivell més baix des de fa vuit anys, és un nou entrebanc per a la sostenibilitat del sistema.