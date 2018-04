Els trets de la víctima

La setmana passada, quaranta professionals de l’àmbit judicial van rebre una formació específica sobre violència de gènere. La preparació per a atendre

i entendre aquests casos és essencial per a prendre decisions justes

23/04/2018

La lluita contra la violència de gènere necessita un circuit d’atenció amb professionals preparats. Dels equips especialitzats, com l’adscrit al ministeri d’Afers Socials i que compta amb especialistes en dret, psicologia o treball social, ja se’n pressuposa aquest coneixement. Però hi ha tot un seguit de professionals que igualment hi intervenen i que necessiten eines per a donar una atenció adequada a qui denuncia, com ara els sanitaris, la policia o els treballadors de l’àmbit judicial. En aquest sentit, i en el marc de la Llei per a l’erradicació de la violència de gènere, la setmana passada quaranta professionals del cos judicial van rebre una formació específica. Entre els intervinents, un psicòleg especialista en violència de gènere i que es va centrar en una situació que es pot donar amb certa freqüència: com jutjar un cas de presumptes maltractaments quan no hi ha testimonis, lesions físiques acreditades o qualsevol element que demostri la culpabilitat de l’agressor. És a dir, quan s’ha de dirimir quina de les dues versions, contradictòries entre si, la del suposat agressor o la de la suposada víctima, és la real. I en aquest sentit, el formador va trencar algunes percepcions esteses en la societat, com ara que no mostrar patiment o afectació pels fets viscuts resta automàticament credibilitat a la presumpta víctima. Denunciar és encara un gran obstacle per a moltes dones. Malgrat que darrere de la decisió de no acudir a les autoritats hi pot haver diversitat de causes, una manera de salvar aquest fre ha de ser que s’estableixin els mecanismes que donin a la denunciant les garanties suficients com per atrevir-se a fer el pas o per continuar endavant amb el procés. I això també passa perquè qui ha d’instruir el cas tingui les eines i el coneixement per a no errar en les decisions. Disposar d’una llei específica és un gran primer pas, però hi ha d’haver un desplegament de mitjans perquè el que diu el text pugui aplicar-se de manera efectiva. És en aquest sentit que s’ha de seguir treballant de manera multidisciplinària, amb la implicació de tots els estaments que hi tenen a veure i impulsant accions per abordar la problemàtica des de tots els seus vessants. També, evidentment, des del seu estadi primigeni. L’educació de les noves generacions és l’arma més potent per a vèncer la violència masclista.