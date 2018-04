Accions a l'Aldosa

La campanya de rebuig de la plataforma contrària a l’ETR, que ara explora la via judicial, demostra que és important saber mantenir l’equilibri entre vetllar per l’interès general i tenir en compte les inquietuds dels veïns de la zona afectada

Actualitzada 19/04/2018 a les 06:21

Els veïns del poble de l’Aldosa organitzats al voltant d’una plataforma contrària a l’estació transformadora que FEDA construirà al bosc de la Gonarda continuen amb les reaccions de rebuig al projecte. Una campanya d’oposició que podria concretar-se en la presa d’accions legals contra la construcció de l’ETR. Una via, la judicial, que els membres de la plataforma estan acabant de valorar en funció del recorregut que tingui. La queixa per la futura estació transformadora és totalment comprensible des de l’òptica dels veïns que hi hauran de conviure, temerosos per les molèsties o afectacions a la qualitat de vida que pugui tenir la infraestructura. Per això, i tenint en compte que tothom podria compartir la seva reivindicació en les mateixes circumstàncies, es fa imprescindible des de l’administració actuar amb màxima transparència i extremar el diàleg amb els veïns. D’aquí la reunió de poble que la ministra de Medi Ambient, el president de FEDA i els cònsols de la Massana van mantenir amb els membres de la plataforma el 21 de març passat, en què es va facilitar els informes acústics i de salut. En aquest sentit, els veïns han saludat que s’hagin atès algunes de les demandes i per exemple s’hagi previst la reducció de la mida de l’edifici, integrant-lo al màxim a l’entorn, i el soterrament del cablejat i de part de la instal·lació. Però encara manca lliurar els informes sobre l’impacte electromagnètic i d’accés a la zona. Uns compromisos que cal acabar de complir i que van en la direcció de tranquil·litzar el veïnat alhora que no es defuig l’evidència que aquesta infraestructura, com moltes altres que ofereixen serveis bàsics a la ciutadania, s’ha d’instal·lar en algun indret. Sense oblidar aquesta premissa, el deure de l’administració és satisfer les necessitats alhora que s’atenen les preocupacions dels ciutadans i es fa tot el possible per minimitzar les molèsties d’aquest tipus de projectes. Cal actuar amb equanimitat i garantir tant els interessos generals com la qualitat de vida dels residents de les zones afectades. Tot i haver fet reunions i canvis en la previsió inicial, la plataforma manté que presentarà al·legacions i fiscalitzarà la construcció de l’ETR per verificar que les obres es fan segons el previst. Una actuació del tot legítima i que ajudarà que tot el procés sigui l’acordat i que els veïns vagin acceptant tant com sigui possible la presència d’una estació que estava prevista des de l’any 1991.