Reforma de mínims

La reforma de la Funció Pública segueix el guió previst després que el Govern hagi entrat a tràmit el text. La majoria de l’oposició està en contra del text, mentre que els sindicats veuen com el procés de protesta s’ha diluït

La reforma de la Funció Pública arriba amb el guió previst i el rebuig de la majoria de l’oposició. Era evident, per història i per manifestacions prèvies, que tant els liberals com els socialdemòcrates es posicionarien contra el text presentat per Govern. La reforma presentada és de mínims i la realitat dels empleats públics, si s’aprova, gairebé no canviarà en res. Fins i tot caldria preguntar-se si feia falta entrar en una reforma per acabar fent canvis escassos, ja que la principal aportació del text és consolidar moltes de les situacions que s’han anat establint amb els anys però que