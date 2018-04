Comerç en transformació

El teixit comercial afronta una etapa de canvis propiciada per la caiguda de les vendes, que està obligant el sector a repensar-se. Tot just s’està en una fase embrionària, però ja s’estan posant en marxa accions per reimpulsar el comerç

Actualitzada 08/04/2018 a les 06:45

Les principals associacions de comerciants del Principat ja fa temps que alerten de la crisi per la qual passa el sector, marcada per la davallada de les vendes. Un fet que contrasta amb els índexs turístics del país, en una bonança que es plasma sobradament al sector hoteler i de l’esquí, amb places i afluència a les estacions que freguen el ple a la temporada d’hivern. Unes dades optimistes però que posen encara més en evidència que el teixit comercial ha entrat en un esgotament del model que posa de manifest la necessitat de repensar el sector i articular una estratègia de futur conjunta. La diagnosi passa per una pèrdua d’atractiu que ha fet entrar en crisi el turisme de compres (la queixa més freqüent dels botiguers des de fa temps és que als carrers hi ha molta gent, però que això no es tradueix en compres) mentre que l’objectiu passa per dissenyar un full de ruta que permeti rellançar l’estructura comercial del país. Un escenari que fa molt temps que les associacions de comerciants i els responsables polítics han detectat i han posat el crit d’alerta i que ara, després d’un període d’incertesa, veu com es comença a traduir en uns primers moviments.

Uns passos que aposten per unir esforços i vertebrar accions conjuntes entre els diferents actors del país. En aquest context s’emmarca el pla estratègic del comerç que ha promogut el Govern així com la constitució, ara fa uns mesos, d’una única agrupació que aplega les associacions de comerciants de Meritxell, Carlemany i Na Maria Pla i que ara han decidit obrir horitzons i anar a buscar els comuns d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Cambra de Comerç perquè s’uneixin a l’estratègia de promoure els negocis dels diferents barris amb col·laboració pública i privada. Aquest pas, la creació d’una macroassociació destinada a salvar el comerç, constituiria la primera pedra per avançar cap a la unió comercial al principal eix de compres d’Andorra. Paral·lelament a això s’hi suma també l’acció a les altres parròquies, on els negocis ja fa anys que pateixen la baixada de vendes. A Ordino, com ja va fer la Massana i Encamp, s’ha creat una associació que aplega hotelers i comerciants i que plantegen crear un segell de qualitat per reconèixer la qualitat del producte o el tracte al client de les botigues de la parròquia. Idear plans que aportin valor afegit als negocis del país ha de ser el camí per donar una nova vida al sector.