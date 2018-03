Treballar la igualtat

El Govern ha lliurat els dos primers guardons a empreses que fomenten la igualtat entre treballadores i treballadors. L’àmbit laboral és, sense dubte, un dels que han d’esmerçar esforços per acabar amb la bretxa de gènere

Actualitzada 26/03/2018 a les 07:54

Aquest passat 8 de març ha tingut connotacions reivindicatives especials, també a Andorra. Coincidint amb el naixement del col·lectiu Acció Feminista s’organitzava una concentració i la lectura d’un manifest per reclamar canvis en pro de la igualtat entre homes i dones. Una visualització del que encara queda per fer i que la igualtat real és encara un miratge farcit d’obstacles. Malgrat l’elevat percentatge de dones que han accedit al món laboral i de la gran quantitat que omplen les aules dels centres d’ensenyament superior, el cert és que al món del treball és on es percep de manera clara les dificultats que tenen les treballadores de progressar amb igualtat d’oportunitats amb els seus companys homes. Dificultats perfectament quantificades en la mitjana salarial d’uns i altres. Precisament aquest 8 de març el ministeri d’Afers Socials lliurava per primer cop el premi Olympe de Gouges (batejat en honor a l’activista francesa considerada una de les pioneres del feminisme) a dues empreses, Andorra Telecom i Inlingua, a les quals se’ls reconeix la feina en pro de la igualtat entre els seus empleats homes i dones. Una visualització necessària i que ha de contribuir a fer taca d’oli, que el sector empresarial sigui conscient de la importància de construir companyies en què el creixement professional no estigui condicionat al sexe de la persona, sinó a les seves capacitats, però també que hi hagi tolerància zero amb possibles episodis d’assetjament, una altra de les grans xacres que cal combatre. Però el ministeri d’Afers Socials també va anunciar sancions. Perquè la sensibilització és fonamental però també insuficient. No totes les consciències són permeables, malauradament. La Llei d’igualtat que treballa l’executiu establirà sancions per a aquelles empreses que paguin menys a les dones. Mesures que haurien de contribuir que la bretxa salarial quedi en el passat. Però no és només l’àmbit laboral allà on cal incidir. Hi ha problemàtiques gravíssimes, com ara la violència de gènere, que malauradament estan lluny d’erradicar-se. Per això benvingut sigui un nou grup de pressió, Acció Feminista, que posi sobre la taula totes les situacions que encara s’han de resoldre i que reclami canvis. Perquè els moviments ciutadans són una eina fonamental per a empènyer els canvis socials.