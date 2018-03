Universitat a l'alça

El bàtxelor d’Infermeria de la Universitat d’Andorra es troba al límit de la seva capacitat, hi ha 111 alumnes en els tres cursos i el centre d’ensenyament superior es planteja com pot captar més universitaris en altres estudis

La Universitat d’Andorra (UdA) va néixer el 1997 i vint anys després de la creació ja es pot parlar d’un projecte consolidat tot i que encara té camí per créixer. Les xifres del centre, tot i la seva modèstia, així ho evidencien. Aquest curs hi ha matriculats 500 estudiants de formació reglada –la suma dels alumnes de bàtxelor, màster i doctorat–, i entre les persones i professionals que s’apunten als cursos de formació continuada la xifra d’estudiants de l’UdA arriba als 1.500. Es tracta d’uns números similars als dels cursos recents que consoliden l’oferta del centre educatiu. Una de les titulacions històriques, la d’Infermeria, sembla haver arribat al límit. El present curs hi ha 111 alumnes matriculats entre els tres nivells del bàtxelor i des de la rectoria de la universitat es té clar que s’ha arribat al límit d’estudiants en una titulació que s’ha de dur a terme de forma presencial. El rector encara veu marge de creixement en altres titulacions presencials, com ara la de Ciències de l’Educació, i n’assenyala dues més, la d’Informàtica i la d’Administració i Finances, com a estudis en què encara hi ha camp per créixer. Ara mateix l’objectiu hauria de ser atraure estudiants de fora d’Andorra i fer-ho a través de l’excel·lència tant educativa com de vida que altres centres universitaris molt més grans que l’UdA no poden oferir. El centre reconeix que el català pot ser un escull a l’hora d’atraure estudiants estrangers i fa bé de plantejar-se la implementació progressiva de les classes en anglès en els cursos que estan per venir. Un fet, indiquen, que de retruc permetrà signar convenis amb altres centres que no la consideren prou atractiva per l’ús gairebé exclusiu del català. És un pas vital, però tampoc ha de ser el camí a seguir deixar de banda o fer minvar la llengua oficial del país. La Universitat d’Andorra també faria bé de recuperar el projecte de residència per a estudiants, que facilitaria als alumnes estrangers realitzar estades al país impulsant d’aquesta manera la internacionalització del centre. La prova pilot amb diferents centres d’educació superior de l’Amèrica llatina que es farà l’any que ve amb la participació de l’UdA o el projecte de crear una xarxa d’universitats de petits estats europeus presentat divendres també ha d’ajudar a captar estudiants forans, i a potenciar els actuals i futurs estudis del centre d’ensenyament superior.