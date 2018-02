La detenció de dos joves residents per una presumpta agressió homòfoba és un fet sortosament inhabitual però no per això deixa de ser preocupant. Atacs d’aquesta mena no tenen raó de ser en una societat evolucionada com l’Andorra actual

La violència és execrable en qualsevol manifestació però que al darrere hi hagi una motivació discriminatòria o que s’agredeixi algú especialment vulnerable eleva el nivell de condemna perquè deixa clar que l’atac és completament gratuït. Dilluns la policia va informar de la detenció de dos joves per un presumpta agressió amb motivacions homòfobes. Una notícia que no és gens habitual però que igualment colpeix perquè són situacions que s’haurien de considerar superades en una societat moderna com l’Andorra del segle XXI. I que deixa clar, per tant, la importància de no donar res per fet i de seguir treballant en l’educació en valors com el respecte envers els altres sigui quina sigui la seva raça, religió o condició sexual. La víctima, insultada i colpejada per la seva condició homosexual, segons denuncia, va posar els fets en coneixement de la policia –que aquell mateix dia va detenir els presumptes autors– però també es va posar en contacte amb l’associació Som com Som, per demanar consell i assessorament. Al seu torn, l’entitat va posar els fets en coneixement de l’àrea de Polítiques d’Igualtat. L’acció posa de manifest la rellevància que al teixit social hi hagi entitats referents per a col·lectius que poden, en un moment donat, patir un acte discriminatori. Però també que la mateixa administració disposi d’un departament que pugui acollir aquesta persona i brindar-li assessorament i suport, i alhora que tingui la funció i la capacitat de posar en marxa campanyes i accions específiques per seguir treballant en una societat més respectuosa amb el col·lectiu LGTBI, les dones o les minories. L’educació és fonamental perquè és la primera arma per erradicar aquesta mena d’actuacions i, de fet, és una de les tasques plasmades al Llibre blanc de la igualtat. Però també ho és un circuit que funcioni de suport a qualsevol que pateixi un acte discriminatori. Perquè, d’aquesta manera, les possibles víctimes se sentiran emparades a l’hora d’explicar i denunciar la situació que viuen. I és que no és evident que qui ho pateix s’atreveixi a posar els fets en coneixement de les autoritats. També és essencial que les lleis estableixin que la violència motivada per raons discriminatòries esdevé un agreujant. En aquest sentit, i en el cas que ens ocupa, els tribunals tindran l’última paraula.