Alça amb matisos

Els indicadors econòmics de l’any passat que va presentar ahir el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, posen en evidència que l’economia segueix a l’alça després dels anys més durs de la crisi econòmica, però que encara es pot fer més en el capítol relatiu a la inversió estrangera, un dels pilars de la política de govern de Demòcrates per Andorra. Si les previsions de Saboya s’acaben complint (els números que va posar ahir sobre la taula són només fins a l’octubre) la recaptació de l’Estat per la inversió estrangera serà a finals del 2017 d’uns 80 milions d’euros, un 18% menys de l’aconseguida fa dos exercicis. Es tracta d’un 3% del producte interior brut del Principat, un percentatge que el ministre va considerar com a positiu. La davallada quant a la inversió estrangera la va atribuir el titular de la cartera d’Economia, Competitivitat i Innovació al decalatge de temps que triguen les empreses a fer el pas i materialitzar les inversions. Malgrat que l’executiu ha intentat aquests darrers anys acompanyar els inversors estrangers i fer més àgil la necessària burocràcia per obrir un negoci, sembla que encara cal esmerçar més esforços per atraure més empreses foranes i més potents. Més enllà de la inversió estrangera, els números que va presentar ahir Saboya criden a l’optimisme. Destaca la taxa d’atur (un índex que s’ha presentat per primer cop elaborat amb l’enquesta de població activa) que al setembre se situava en l’1,7%. Una taxa extraordinària si es compara amb la dels països veïns (a Espanya és del 17,3% i a França del 9,4%), però que s’explica per l’alt percentatge de ciutadans que poden residir al país perquè tenen una feina. També en la banda positiva dels indicadors econòmics se situa l’indicador d’obertura i tancament de negocis. L’any passat es van obrir 987 establiments a Andorra i es van tancar 497. Un diferencial positiu de 490 establiments, el millor des que es tenen dades, i que segons va voler destacar el ministre dona continuïtat a la tendència de creixement dels darrers anys. Que l’economia creix també ho evidencien altres indicadors, com ara les matriculacions de vehicles, les importacions, els visitants o les ocupacions hoteleres, entre d’altres. Sembla clar que en termes macro l’economia del Principat té ara un millor estat de salut que fa uns anys. Està per veure, però, si en termes micro, és a dir, en les butxaques dels ciutadans, també es reflecteix la millora.