Negar l'evidència

Actualitzada 05/02/2018 a les 06:35

La setmana passada una vintena d’experts en canvi climàtic van desplaçar-se fins a Andorra per participar en un taller sobre la matèria de la mà del projecte Climply. Es tracta d’un projecte transfronterer que homogeneïtza i estudia les dades climàtiques del Pirineu andorrà, espanyol i francès. L’objectiu final es desenvolupar una sèrie d’indicadors d’impacte del canvi climàtic que permetran conèixer-ne el desenvolupament. Ara mateix, però, ja ningú no pot negar l’existència del que s’ha anomenat escalfament global produït per l’acció de l’home i que ha comportat l’increment constant de la temperatura i la reducció de les precipitacions a la serralada. Les dades científiques recopilades les darreres dècades posen en relleu que la temperatura al Principat ha augment gairebé 1,2 graus en els darrers 60 anys. Les precipitacions, ja sigui en forma de pluja o neu, també s’han reduït les darreres dècades. En el cas de la neu, cada cop precipita menys a cotes baixes i l’augment de la temperatura fa que aguanti menys sobre el ter­reny. FEDA, per exemple, ha detectat increments en la producció d’energia hidràulica en mesos que històricament no se’n produïa a conseqüència que la neu es fon molt abans del que era habitual. L’escalfament global i l’increment de la temperatura mitjana és un problema a escala mundial, però en el cas d’Andorra ho és i molt a escala local. Ho és per les conseqüències que podria tenir en un dels principals motors de l’economia, l’esquí, en el cas que a poc a poc es vagi reduint la temporada. La gran inversió que han fet les estacions per dotar-se de canons per produir neu artificial ha permès els darrers anys desenvolupar amb normalitat les temporades d’esquí. Però si la reducció en les precipitacions arriba a les cotes altes acompanyada d’un increment de temperatures produir neu tampoc serà possible. De moment, Andorra no està tenint problemes de reserva d’aigua, però un increment en el consum al fons de les valls, que segueix a l’alça, i la pressió turística a les estacions podria canviar aquesta tendència. Seria negar una evidència dir que l’escalfament global no és conseqüència de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. En aquest cas Andorra, més enllà de les emissions locals, no n’és ni de bon tros responsable. Tot i això, s’han de prendre totes les mesures possibles per a petita escala ajudar a reduir l’escalfament global.