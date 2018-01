Dubtes al Tobotronc

Naturlandia vivia diumenge un altre episodi que posa en dubte la seguretat del parc amb el greu accident que va patir una turista catalana en sortir disparada del Tobotronc. La dona no portava el cinturó cordat. Però per què?

En la nota enviada diumenge a la tarda per explicar els fets succeïts el parc destacava que la passatgera accidentada no portava cordat el cinturó de seguretat, una mesura de protecció obligatòria per usar l’atracció. Tot seguit afegia que “s’han seguit tots els protocols de seguretat en la col·locació dels cinturons” però que “per causes desconegudes” la dona no baixava protegida. Sense dir-ho explícitament el parc apuntava a una imprudència de la usuària perquè se sobreentén que si s’han seguit tots els protocols el personal ha d’haver-se assegurat que els passatgers s’han col·locat la subjecció abans de permetre’ls la baixada. El cert és que la família de l’accidentada ja ho desmentia ahir en un dur comunicat contra el parc i el seu funcionament, asseverant que cap treballador li havia explicat que a la part posterior del trineu (on viatjava) també hi havia cinturó i que cap membre del personal va fer les comprovacions pertinents. Serà la investigació que haurà de determinar què és el que va succeir realment però el cert és que les explicacions de parc són incompletes i generen dubtes, una situació en cap cas nova quan es tracta d’un incident a les instal·lacions. Perquè si del compliment dels protocols de seguretat que sostenia la versió oficial de la instal·lació d’oci s’ha de sobreentendre que la dona va iniciar el viatge amb el cinturó cordat, significa que la usuària se’l va treure a mig trajecte. Si tot just unes hores després que s’hagués produït l’accident el parc ja tenia clar que cap responsabilitat els era imputable el lògic hauria estat que donés una explicació més clara dels fets. Si, per contra, no hi havia elements suficients com per determinar què és el que havia succeït realment, més enllà del fet constatable que la dona va sortir projectada perquè no anava subjecta, el més prudent hauria estat assenyalar que estaven per determinar les responsabilitats. La direcció de Naturlandia, i així ja s’ha vist en fets precedents, té tendència a voler aturar el cop que suposa un fet d’aquestes característiques espolsant-se responsabilitats. Sembla que no calibren que si després es determina que alguna actuació per part de l’empresa no va ser la correcta –i, reiterem, ho haurà de dir la investigació– el cop encara és major. El que ja ha anunciat la família de la ferida és una denúncia contra el parc.

