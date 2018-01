Avaluar els funcionaris

Una de les grans novetats de la reforma de la Llei de la Funció Pública és un sistema retributiu que posarà a examen la feina dels treballadors públics. Una qüestió que ressuscita els temors per la mala experiència del GAdA

Actualitzada 29/01/2018 a les 06:44

La setmana passada el ministeri de la Funció Pública va encetar una ronda de reunions amb els treballadors de l’administració per explicar-los en què consisteix el nou règim retributiu. Se’ls estan avançant detalls que inclouran els futurs reglaments en què es desplegarà la llei un cop aprovada perquè hi ha aspectes que seran importants en el desenvolupament de la seva feina i la seva progressió en el si de l’administració, justificava la ministra. Possiblement també ha tingut a veure el xoc frontal amb els sindicats amb què ha acabat el treball conjunt per definir la nova legislació, amb la voluntat d’intentar contrarestar les fortes crítiques que està rebent el text per part dels representants dels treballadors. L’assemblea d’aquesta setmana, a la qual estan convocats tots els empleats públics, mesurarà el nivell de malestar en el si del funcionariat i si finalment aquest xoc es resol amb la mesura més dràstica: la vaga. En tot cas, el que sí que ha recollit la ministra en aquestes reunions informatives, i que ella mateixa ha explicat, és el neguit que genera als treballadors que els nous complements salarials se sustentin en avaluacions. Una preocupació més que comprensible, després del desastre que va ser el GAdA ara suspès. Té tota la lògica que es vulgui construir una administració que incentivi el treballador a cercar una millora constant i a progressar en el lloc de treball. Finalment els càrrecs de responsabilitat són limitats i s’ha de poder permetre al funcionari créixer també a través d’una carrera horitzontal. Per això, l’única prima econòmica no pot ser la d’antiguitat, ha d’haver-hi alhora incentius per valorar els mèrits i la qualitat de les tasques fetes, i és encertat que en tractar-se d’un servei públic es doni veu a l’administrat, que podrà opinar sobre l’atenció rebuda. Per fer-ho, cal que hi hagi un examen sobre la feina del funcionari, però també que no hi pugui haver cap dubte respecte a l’objectivitat del mateix. I aquest és el gran repte que tindrà el Govern un cop instauri el nou sistema retributiu després d’un precedent gens encoratjador. Per ara hi ha novetats respecte del sistema precedent, entre les quals que no només diran la seva els superiors de l’empleat. La gran prova de foc serà la posada en pràctica, però abans s’haurà d’haver construït un model d’avaluació que no permeti errors.

