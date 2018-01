Stop violències i el Fòrum Nacional de la Joventut enceten amb el carnaval d’Encamp la campanya ‘No i punt’, una iniciativa pionera contra la violència sexista que posa el focus en una de les situacions de risc, les celebracions de nit

Es tracta d’una iniciativa pionera perquè no només es difondrà material informatiu, la dotzena de voluntaris que hi participaran també seran proactius en la conscienciació i s’implicaran en qualsevol situació d’atac masclista, si es produeix, acompanyant la víctima. La iniciativa és de l’entitat Stop Violències i ha comptat amb el suport del Fòrum Nacional de la Joventut, que ha contribuït a costejar-la. Una notícia positiva que el projecte sorgeixi del teixit social i que s’impliqui l’organisme de participació dels joves del país. Que les generacions que s’incorporen a l’edat adulta estiguin conscienciades en l’erradicació de conductes masclistes és un pas cabdal perquè la igualtat efectiva sigui una realitat. La campanya neix com a prova pilot en una de les celebracions populars amb més participació, el Carnaval d’Encamp. Servirà per testar-ne el funcionament però l’objectiu és que tingui continuïtat. Les celebracions nocturnes tenen per se un component de risc perquè es produeixin aquesta mena d’agressions i aquest és també un encert d’una campanya, l’escenari escollit per difondre un missatge molt clar: No i punt. Els darrers mesos un moviment global de dones s’ha alçat contra l’assetjament i les agressions de tipus sexual, contra el masclisme que encara impera en àmbits com el professional, un corrent que està removent consciències i que ha esdevingut una autèntica revolució en àmbits com el del cinema. El moviment mundial ha evidenciat que el problema en cap cas és menor i la necessitat d’actuar-hi. En aquest sentit, és important millorar i afinar al màxim els protocols d’atenció a les víctimes perquè denunciïn i ho facin amb garanties i també atacar el problema d’arrel, amb polítiques de prevenció. Les escoles ja treballen amb tallers la lluita contra la violència de gènere, l’administració té una estructura de suport a les víctimes i també ha treballat accions en favor de la igualtat de gènere a través del llibre blanc. S’ha de seguir en aquest camí, impulsar accions per erradicar les conductes més greus, les que comporten violència, i les de baixa intensitat que també atempten contra la persona. Iniciatives com la impulsada per Stop Violències i el Fòrum Nacional de la Joventut esdevenen un pas més per ajudar a construir una societat cada cop més igualitària.

