Gran any per als hotelers

Actualitzada 03/01/2018 a les 06:34

En temps de bones xifres sempre és positiu fixar la mirada enrere i recordar que no fa gaire la situació del sector hoteler va arribar a tenir algun moment complicat. La baixada de l’ocupació provocada per la crisi va derivar en una espècie de competició per abaixar preus amb la intenció de rescatar el màxim d’un mercat amb molta oferta i poca demanda. Van ser temps complicats per al sector, que va veure com una part dels establiments van acabar fixant l’obertura per a certs períodes de l’any. Alguns només a l’hivern, altres en festivitats, ponts o caps de setmana determinats. Aquesta realitat fins i tot es manté avui en dia i hi ha hotelers que prefereixen seguir amb l’obertura limitada perquè consideren que estar operatius els dotze mesos no acaba compensant. La Unió Hotelera acaba de confirmar que durant el Cap d’Any es va fregar el cent per cent d’ocupació a totes les parròquies, una xifra espectacular que dona fe de l’excel·lent recuperació del destí com a referència turística. La previsió és que el ple es continuï fregant els dies vinents, fins al 5 de gener. El dia de Reis ja es notarà una baixada important en ser dates en què les famílies prefereixen estar a casa per celebrar la festivitat. La Unió Hotelera ha destacat que l’èxit del sector també està en part relacionat amb la feina que s’està fent des d’Andor­ra Turisme a l’hora de promocionar el país i aportar nous incentius i atractius per als turistes. També és important la tasca dels operadors que acaben captant el turisme en origen i que a mesura que l’aeroport de la Seu vagi agafant certa consolidació han de ser una peça encara més important en el futur. Però possiblement un dels factors més importants i al qual no se li està donant la importància deguda és que l’excel·lència de les xifres s’està donant de forma paral·lela a una pujada generalitzada del preu de les habitacions. L’època dels hotels de quatre estrelles a preu de pensió sembla que ja ha passat a la història i que el sector ha entès, amb l’ajuda de l’increment de la demanda, que l’atractiu nacional és suficient per tenir uns preus del nivell real dels hotels. I aquí hi ha un apunt especial que cal tractar i que passa perquè d’una vegada per totes s’ha d’entrar en una regulació justa i coherent del sistema d’estrelles per als establiments.