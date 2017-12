Escenari polític remogut

La crisi dels liberals amb el trencament per la marxa dels consellers de Sant Julià i de la Massana està tenint un efecte de fitxes de dominó que obre la porta a la incertesa per saber quin serà l’escenari dels futurs comicis

Actualitzada 20/12/2017 a les 22:07

Fa només un mes que l’escenari electoral semblava clar, més enllà dels dubtes sobre quins serien els candidats. Demòcrates, socialdemòcrates i liberals era clar que hi competirien i quedava el dubte sobre si Jaume Bartumeu aconseguiria novament agrupar prou gent per fer llistes. Els dubtes fonamentals se centraven si liberals i SDP acabaven fent un pacte per compartir territorials i en les incògnites dels lideratges a DA i Liberals. L’accés de Gallardo com a cap de llista liberal ha estat un terratrèmol polític de conseqüències imprevisibles. Els liberals han perdut els dos pilars fonamentals, pel que fa a perspectives de consellers, i aquesta debilitat extrema obre nous camps. Una part del partit que s’ha quedat no té gaire clar continuar en un projecte pels indicis que apunten un sostre electoral que frega la intranscendència. La realitat pot ser molt diferent, però els moviments polítics es basen en perspectives i les dels nous liberals de Gallardo són molt dolentes. Aquesta debilitat ha deixat camp per córrer en el vessant conservador i des d’Unió Laurediana ja s’albira la possibilitat d’impulsar un nou projecte. Un partit de dretes comme il faut en què l’entrada de l’entorn de Ciutadans Compromesos faria que automàticament ja fos el segon partit amb millors perspectives de consellers després dels demòcrates. Arribats a aquest punt, una part d’UL somia que bona part dels que encara s’han quedat a Ld’A acabarien apostant pel nou cavall gua­-nyador dins del perfil polític conservador. Les cartes del nou projecte poden ser poderoses amb dues territorials molt de cara i sis potencials consellers d’entrada. Comparant amb els liberals, que tan sols en poden garantir un o dos, no hi ha color. Els impulsors del nou projecte ja han començat a moure els engranatges, convençuts que l’extrema debilitat en la qual han quedat els gallardistes és la millor aliada per a un transvasament de militants i/o simpatitzants. A hores d’ara és tan sols un projecte incipient que potser morirà abans de començar a caminar, especialment perquè els demòcrates ja han mostrat la disposició a la generositat per aconseguir que lauredians i massanencs que van sortir del projecte taronja s’hi acabin reincorporant. I si ho aconsegueixen poden aspirar al resultat del 2011.