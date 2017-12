Polèmica Nit de l'esport

La Nit de l’esport va celebrar ahir la gala d’entrega de premis sense que s’hagi solucionat l’estranya relació amb el MoraBanc Andorra. Les bases de selecció semblen fetes exclusivament per deixar l’equip de bàsquet fora dels premis

Les bases per a la selecció de quins han de ser els i les esportistes premiades a la Nit de l’esport i els equips, masculins i femenins, inclou una salvaguarda difícil d’explicar. D’entre totes les categories que inclou premis individuals, promeses i equips només hi ha un element destacat. En la categoria d’“equip masculí de la temporada 2016-2017” hi ha un afegit entre parèntesis que circumscriu els potencials guanyadors a “esport no professional”. L’únic equip nacional professional masculí és el MoraBanc Andorra, que se sàpiga, i per tant la salvaguarda sembla tenir com a únic objectiu que el conjunt que entrena Peñarroya no pugui ser guardonat com a millor formació. Ni tan sols s’han preocupat de dissimular incloent-la en els aspirants a millor equip femení. No costava res, perquè com no n’hi ha cap era un vet innocu i així es podia donar una justificació respecte que es vol premiar l’amateurisme. Perquè no es tracta de considerar si el MoraBanc es mereix o no el reconeixement al millor equip de l’any. I possiblement no sigui així, perquè amb el pressupost que té no està tan allunyat del vuitè lloc respecte a potencial econòmic. La temporada va ser bona, la millor des del retorn a l’ACB, però possiblement es mereixin el premi si arriben un esglaó més (semifinals) sigui a la Copa o a la Lliga ACB. En tot cas és qüestió del criteri del jurat. És incomprensible –i l’any passat des d’aquesta mateixa tribuna ja es va posar de manifest– que se’ls exclogui. Les Nits de l’esport que es fan en altres indrets no exclouen. La millor mostra és que el Barça i Gerard Piqué van ser elegits com a millor equip i esportista masculí català, respectivament, en la gala del desembre del 2016. A més, la Nit de l’esport ha acabat afegint un apartat de reconeixement als resultats esportius on es premia Toni Bou. El pilot resident és un justíssim guanyador de la categoria i un honor que sigui resident, però ningú pot dubtar que és professional. Amb el reconeixement a Bou es deixa clar que no es veta el professionalisme com ha de ser, i queda més en evidència la decisió de fer una normativa específica per deixar fora el MoraBanc. Tampoc té massa sentit que es facin premis a esportistes d’hivern i d’estiu perquè l’excés de premis els treu solidesa.