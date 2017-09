Impuls elèctric

FEDA treballa per dotar el territori de punts de càrrega que donin servei també als vehicles elèctrics dels turistes que es desplacen al país, que representa un repte per al disseny i dimensionament de la xarxa i del sistema

Actualitzada 11/09/2017 a les 06:40

L’aposta del Principat per la mobilitat elèctrica vol atreure també els turistes. Les facilitats que es pretenen donar als ciutadans del país perquè s’animin a substituir els vehicles de combustible fòssil per d’altres menys contaminants amb la implantació d’una xarxa de carregadors s’estendrà també als visitants. El nou repte que treballa FEDA per fer possible que hi hagi punts lliures per connectar els cotxes d’estrangers en estades puntuals és una alternativa interessant per ratificar la voluntat per la mobilitat sostenible. La iniciativa està quallant ja al país gràcies a les ajudes que s’atorguen per adquirir un automòbil que no necessiti ni gasolina ni gasoil. Abaratir el cost d’aquests vehicles està servint d’impuls per ajudar a introduir hàbits més ecològics entre la població que està començant a escollir opcions que generin menys emissions. I és necessària tota una infraestructura per donar servei als més de dos centenars de turismes totalment elèctrics i híbrids que ja circulen per la xarxa viària nacional, perquè no té sentit fomentar-ne la compra si n’està limitat l’ús. La companyia elèctrica va donant resposta amb la instal·lació de punts de recàrrega, però els mateixos responsables reconeixen que hi ha problemes que s’han d’anar resolent, com ara el disseny de la xarxa, que ha de donar molta potència en un indret concret. També s’haurà de contemplar el que suposarà respecte a l’increment del consum d’energia, perquè tots els ciutadans que deixin de ser usuaris d’una benzinera hauran d’endollar el vehicle a casa o al carrer i elevaran la demanda d’electricitat, tot i que el creixement es vagi elevant a poc a poc. Contemplar aquestes necessitats i les que pugui ocasionar el servei per als turistes haurà de figurar en els plans de la companyia a curt termini. La mobilitat verda és un bon aparador en el camí que Turisme i Medi Ambient estan impulsant per donar més rellevància als atractius naturals d’Andorra. És una bona promoció com a destinació de muntanya figurar entre els països amb més vehicles elèctrics i híbrids d’Europa i disposar d’una xarxa per als visitants que es desplacin en aquests turismes perquè no els falli el sistema de càrrega. Servirà per reduir emissions, però no es pot oblidar que la mobilitat menys contaminant passa per deixar el vehicle privat a casa.