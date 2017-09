Pisos més cars

La falta d’oferta i la millora d’alguns indicadors econòmics estan portant els preus dels lloguers a nivells històrics que no es corresponen amb l’evolució

de les economies familiars i dificulten força l’accés a l’habitatge

L’evolució del mercat que detecten les immobiliàries continua donant signes de l’encariment dels lloguers. Alguns sectors el situen ja en xifres històriques, amb preus de deu euros per metre quadrat que converteix la recerca d’habitatge en una qüestió cada dia més complicada. L’increment del que es demana per arrendar un pis no es correspon amb el moviment registrat en els ingressos de qui ho ha de pagar superats els anys més difícils de la crisi. La revifada que revelen molts indicadors econòmics no s’ha traduït en augments salarials en la mateixa mesura i el poder adquisitiu que van perdre les famílies a partir del 2007 no s’ha recuperat al mateix ritme. El contrast és especialment notable en el cas de l’habitatge, perquè tot i que l’executiu d’Albert Pintat decidís congelar els lloguers i que els governs següents hagin mantingut la mesura fins fa poc, s’hi han afegit un seguit de factors que porten a l’alça els preus. L’aturada de la construcció ha reduït l’oferta immobiliària, tot i que els gestors asseguren que encara hi ha pisos tancats per posar al mercat. Moltes unitats destinades abans a lloguer s’han convertit en apartaments turístics que ofereixen un rendiment molt més immediat i fàcil de gestionar als propietaris. El canvi de les condicions per als residents passius ha introduït nous clients al mercat que busquen allotjament i han sortit els pisos dels no residents del global de l’oferta. Circumstàncies que estan repercutint en el moviment immobiliari amb incidència directa en l’augment de preus que cal confiar que es comenci a moderar per la mateixa evolució del mercat. L’increment del nombre de pisos per llogar no sembla que hagi de ser ràpid, perquè els promotors alerten constantment de les dificultats que han de resoldre per tirar noves construccions endavant. Els entrebancs derivats de les condicions que fixa la Llei del sòl per desenvolupar noves unitats, les dificultats per accedir al crèdit bancari i la prudència dels propietaris fa que els nous projectes sorgeixin molt a poc a poc. A punt d’obrir-se les contractacions de treballadors per a l’hivern es pot preveure que la demanda de lloguers de temporada torni a ser força complicada perquè hi haurà poca oferta i a preus elevats. El sector privat i el públic hauran de reflexionar sobre si cal adoptar mesures per corregir la tendència a l’alça imparable.