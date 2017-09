El ministeri de Salut celebra avui la primera reunió de l’equip de treball que ha d’establir els criteris per licitar una unitat d’oncologia. L’institut Baselga deixa clar el seu interès i la predisposició a ser operatiu a la primavera

Actualitzada 04/09/2017 a les 06:45

Serà el concurs que es convoqui i sobre el qual es comença a treballar el que decidirà qui es cuida de la unitat d’oncologia que ha de servir per complir la vella i justa aspiració que els malalts de càncer rebin un tractament complet al Principat. Però l’institut Balsega ja deixa clara la predisposició a encarregar-se del servei i fins i tot veu factible començar a visitar pacients la propera primavera, si bé admet que el tractament de radioteràpia –la principal demanda– requeriria més temps per poder implantar-se. Aviat farà dos anys que el cap de Govern va anunciar l’interès de Baselga d’instal·lar-se al Principat durant un debat d’orientació política. En el mateix discurs també va anunciar que es negociava amb l’institut de cardiologia Brugada. Cap dels dos projectes ha tirat endavant encara, ni tampoc ho han fet d’altres de rellevants en l’àmbit sanitari com, per exemple, l’institut Marquès. Tot plegat ha donat com a resultat que la intenció de fer d’Andorra un pol d’atracció del turisme sanitari a través de l’obertura econòmica estigui encara per desenvolupar. Qüestions polítiques s’han encreuat sovint al camí d’aquestes propostes però ara sembla que el Govern està decidit almenys a fer possible la unitat d’oncologia. Es buscarà el responsable a través d’un concurs obert i, tal com va precisar fa alguns dies el director assistencial del SAAS, això significa que s’hi poden presentar la de Baselga i altres propostes. No ha de ser cap problema, al contrari, pel principi que l’escollida ha de ser la que essencialment plantegi les condicions més beneficioses per als pacients. En tractar-se d’una unitat d’oncologia que haurà de complementar-se amb l’hospital és indispensable que s’atenguin les necessitats de la població del país, tot i que pel cost de la radioteràpia calgui que també s’hi puguin tractar pacients de fora i que atreure professionals de prestigi en l’àmbit sanitari i tractaments innovadors signifiqui que hi arribi associat un determinat tipus de turisme. El Govern es posa a treballar en el plec de bases de la unitat d’oncologia i aquesta feina hauria de ser àgil perquè els interessats en el projecte no acabin desistint pels tempos sovint lents i feixucs de l’administració. Un exemple és la legislació que s’havia d’aprovar abans que s’hi pogués instal·lar una clínica de fertilitat. Encara s’ha de presentar.