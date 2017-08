Acord CASS-metges

La Caixa Andorrana de Seguretat Social i el Col·legi de Metges han tancat un acord sobre el conveni entre les dues parts. La junta de la CASS ja ha ratificat el text i ara només queda que el conjunt de metges l’accepti

Actualitzada 31/08/2017 a les 06:45

La Caixa Andorrana de Seguretat Social va denunciar a final de l’any passat el conveni amb els metges. L’objectiu de la CASS era redactar un nou acord que inclogués diferents canvis que s’emmarquen en el projecte per a la reforma sanitària. El Col·legi de Metges va ser reticent des d’un primer moment, i el nou text no va ser consensuat. Encara a dia d’avui s’està funcionant amb la pròrroga del conveni anterior perquè els facultatius no han signat. Aquesta situació suposadament ha d’acabar en breu després que la CASS ja hagi comunicat que disposa d’un acord amb els metges i que el consell d’administració hagi donat el vistiplau. La reforma sanitària va tan tard que ni amb un decalatge de nou mesos el 2017 es poden incloure elements massa concrets en el nou conveni perquè a dia d’avui ningú sap quins seran els canvis substancials que s’hi inclouran. A nivell general ha quedat establert que el nou circuit sanitari que hauran de seguir els pacients passa per un metge de capçalera, anomenat metge referent. I que serà obligatori anar primer a aquest, que serà l’encarregat de derivar el pacient a l’especialista en cas que ho consideri necessari. L’últim concepte que és públicament conegut és que a les persones que decideixin anar directament a l’especialista se’ls aplicarà un sobrecost econòmic. A banda de temes de gestió com ara la història clínica compartida, es desconeix en aquests moments quins seran els canvis d’impacte que ha de tenir la reforma. Cal recordar que l’objectiu fonamental, per més que es vesteixi amb ornaments, passa per la reducció de la despesa mèdica. El nivell d’impacte del dèficit sanitari es troba prop de ser insostenible, amb unes previsions de fins a noranta milions anuals en un lustre. Amb aquestes incògnites sobre els canvis que arribaran –si és que arriben– difícilment el conveni entre la Seguretat Social i els metges pot tenir massa concrecions. Simplement és una eina que ha de deixar obert un nou tipus de relació que es pugui adaptar a la nova realitat. Però fins i tot veient el calendari sembla clar que és gairebé impossible cap implementació de canvis abans de final d’any. Perquè fins i tot avui és arriscat apostar a favor o en contra de la reforma econòmica en aquesta legislatura.